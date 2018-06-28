وكيل الخارجية للمراسم يستقبل سفير غانا لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية.. وتمنى له التوفيق في مهامه

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية؛ استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية غانا المعيّن لدى المملكة محمد تيجاني حبيبو.

وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.