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"تعليم الرياض" تحذر من مواقع التواصل المشبوهة والألعاب الإلكترونية

وجّهت تعميماً لجميع المدارس داعيةً لبرامج توعوية لتعزيز حماية الطلاب

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعميماً لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، بإقامة برنامج توعوي للطلاب وأولياء الأمور؛ للتعريف بمخاطر المواقع الإلكترونية والأثر السلبي للألعاب الإلكترونية، والتحذير من مواقع التواصل المشبوهة.

وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن إقامة مثل هذه البرامج التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الطلاب في المراحل الدراسية من التأثيرات السلبية للمواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع الآخرين سواء عبر الألعاب أو حسابات التواصل، وما قد تشكّله من تهديد لحياتهم والمحيطين بهم من خلال تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو تعرضهم للتحرشات الجنسية أو الابتزاز وغيرها من المشكلات.

وأكد "الغنام" على الدور التربوي التي تؤديه المدارس تجاه حماية أبنائنا الطلاب وتضافر الجهود مع الأسرة؛ لبناء شخصية الطالب السوية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع، داعياً المدارس إلى تفعيل البرنامج التوعوي من خلال تحذير الطلاب من مواطن الشبهات ورفقاء السوء، وبيان خطر الألعاب الإلكترونية المؤدية للضرر بالذات أو الآخرين، والتحذير من تحميل المقاطع أو الصور والكتابات غير المصرح بها نظاماً، إضافة إلى التوعية بمخاطر الدخول على المواقع الإلكترونية المشبوهة الداعية إلى المساس بالأمن أو إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، والتحذير من الدخول غير المشروع لتهديد الأشخاص أو ابتزازهم والمساس بحياتهم الخاصة أو التشهير بهم.

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"تعليم الرياض" تحذر من مواقع التواصل المشبوهة والألعاب الإلكترونية
سبق

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعميماً لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، بإقامة برنامج توعوي للطلاب وأولياء الأمور؛ للتعريف بمخاطر المواقع الإلكترونية والأثر السلبي للألعاب الإلكترونية، والتحذير من مواقع التواصل المشبوهة.

وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن إقامة مثل هذه البرامج التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الطلاب في المراحل الدراسية من التأثيرات السلبية للمواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع الآخرين سواء عبر الألعاب أو حسابات التواصل، وما قد تشكّله من تهديد لحياتهم والمحيطين بهم من خلال تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو تعرضهم للتحرشات الجنسية أو الابتزاز وغيرها من المشكلات.

وأكد "الغنام" على الدور التربوي التي تؤديه المدارس تجاه حماية أبنائنا الطلاب وتضافر الجهود مع الأسرة؛ لبناء شخصية الطالب السوية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع، داعياً المدارس إلى تفعيل البرنامج التوعوي من خلال تحذير الطلاب من مواطن الشبهات ورفقاء السوء، وبيان خطر الألعاب الإلكترونية المؤدية للضرر بالذات أو الآخرين، والتحذير من تحميل المقاطع أو الصور والكتابات غير المصرح بها نظاماً، إضافة إلى التوعية بمخاطر الدخول على المواقع الإلكترونية المشبوهة الداعية إلى المساس بالأمن أو إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، والتحذير من الدخول غير المشروع لتهديد الأشخاص أو ابتزازهم والمساس بحياتهم الخاصة أو التشهير بهم.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
11:02 AM

"تعليم الرياض" تحذر من مواقع التواصل المشبوهة والألعاب الإلكترونية

وجّهت تعميماً لجميع المدارس داعيةً لبرامج توعوية لتعزيز حماية الطلاب

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
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وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تعميماً لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، بإقامة برنامج توعوي للطلاب وأولياء الأمور؛ للتعريف بمخاطر المواقع الإلكترونية والأثر السلبي للألعاب الإلكترونية، والتحذير من مواقع التواصل المشبوهة.

وأكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن إقامة مثل هذه البرامج التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الطلاب في المراحل الدراسية من التأثيرات السلبية للمواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع الآخرين سواء عبر الألعاب أو حسابات التواصل، وما قد تشكّله من تهديد لحياتهم والمحيطين بهم من خلال تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو تعرضهم للتحرشات الجنسية أو الابتزاز وغيرها من المشكلات.

وأكد "الغنام" على الدور التربوي التي تؤديه المدارس تجاه حماية أبنائنا الطلاب وتضافر الجهود مع الأسرة؛ لبناء شخصية الطالب السوية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع، داعياً المدارس إلى تفعيل البرنامج التوعوي من خلال تحذير الطلاب من مواطن الشبهات ورفقاء السوء، وبيان خطر الألعاب الإلكترونية المؤدية للضرر بالذات أو الآخرين، والتحذير من تحميل المقاطع أو الصور والكتابات غير المصرح بها نظاماً، إضافة إلى التوعية بمخاطر الدخول على المواقع الإلكترونية المشبوهة الداعية إلى المساس بالأمن أو إلحاق الضرر بالأفراد والمجتمع، أو إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية، والتحذير من الدخول غير المشروع لتهديد الأشخاص أو ابتزازهم والمساس بحياتهم الخاصة أو التشهير بهم.

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