"الأرصاد": ارتفاع لأمواج البحر وتدنٍّ في الرؤية على ينبع

"الأرصاد": ارتفاع لأمواج البحر وتدنٍّ في الرؤية على ينبع
الحالة بدأت الـ11 صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس
"الأرصاد": ارتفاع لأمواج البحر وتدنٍّ في الرؤية على ينبع
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-06-06
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:02 PM
"الأرصاد": ارتفاع لأمواج البحر وتدنٍّ في الرؤية على ينبع
الحالة بدأت الـ11 صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.