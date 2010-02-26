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"العصيمي": تجنيس أبناء السعوديات حق.. ولو اختارت ابنتي أمريكياً سأزوجها

قال: ضد زواج بنات المملكة من أوروبيين ولكن الأساس هو الإسلام لا العادات

أكد الكاتب محمد العصيمي أن موقفه من زواج السعوديات بأجانب هو الرجوع للإسلام لا غيره من عادات المجتمع وتقاليده، مؤكداً أن المسلمين على مدى التاريخ يتزوجون فيما بينهم، مضيفاً: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من أوروبيين، لكن لو اختارت ابنتي المبتعثة شريك حياتها سأزوجها والخيار لها".

وقال "العصيمي" لـ"سبق"، تعليقاً على ما قاله ببرنامج "الأسبوع في ساعة" حول زواج السعوديات من أجانب: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من الأوروبيين؛ لاختلاف الثقافات، لكن لو جاءت ابنتي المبتعثة واختارت زوجها فلان الأمريكي أو الأوروبي وأصرّت سأوافق، وما المانع؟ ما دام مسلماً ومحترماً، وهذا حصل على مدار التاريخ بين المسلمين، الزواج ليس على أساس قبلي وغيره، وأنا إذا توثقت من سلوكه وأخلاقه وصيانته لابنتي ما المانع من تزويجه؟".

وأشار إلى أن "الناس أحرار فيما يختارون، وأحترم النظرة القبلية وعادات البعض في الزواج، وهناك قبائل يتزوجون فيما بينهم ولا يقبلون من خارج قبيلتهم، وهذه قناعاتهم ونحترمها، لكن ليس بالضرورة أن نطبقها على الجميع، الشاهد أن الشخص حرّ بما يراه لأسرته وأبنائه وبناته مع بقاء الاحترام لعادات المجتمع أو تلك القبيلة، وليس لأحد الحق في فرض قناعاته على الغير".

وأردف: "المملكة تغيرت على كل الصعد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً في سياق الانفتاح الحاصل، وعلى ذكر زواج السعودي بأجنبية أو السعودية بأجنبي حسب ما نُشر أعتقد وصل الرقم ٦٠٠ ألف زيجة سعوديات بأجانب، بالتالي القاعدة بالزواج بغض النظر عن نظرة القبيلة هو حديث رسولنا صلّى الله عليه وسلم: "‏إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، وهو قرار خاص مع الاحترام لتقاليد وعادات الغير، وإذا أنا عاقل ولست قاصراً فلي حرية ما أراه".

وبالنسبة لرأيه بالتجنيس أوضح: "التجنيس بشكل عام موجود بكل الدول، وكل دول العالم تجنّس، ولا بد أن يكون التجنيس نوعياً، يكون الشخص المجنس عنده كفاءة معينة ويضيف للبلد، وبالنسبة لتجنيس أبناء السعوديات فهذا حقهم، والسعودية المتزوجة من غير سعودي تعاني ومن وجهة نظري، فنحن كمجتمع سعودي علينا مسؤولية كبيرة إزاء ذلك، وقبل التجنيس لا بد من استعداد الدولة اقتصادياً وعلى كل المستويات".

واختتم: "التجنيس نظام موجود من قبل ومعمول به ولم يتوقف، وكل سنة تنزل أرقام للتجنيس تزيد أو تنقص، المهم موجودة، وهو بالنهاية قرار سيادي للدولة إذا رأت فيه مصلحة ستطبقه، وإذا رأت أنه يتنافى مع مصلحتها العليا ترفضه، وماذا سيضيف المجنسون للبلد، وعلى سبيل المثال عمل لدينا الكثير من العرب في الطب والهندسة ٢٥ و٣٠ سنة، وبنهاية المطاف قدمناهم هدية مغلفة للغرب ليستفيدوا منها، فالتجنيس ليس قضية مرعبة كما يتصورها البعض إذا توفرت الشروط".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العصيمي": تجنيس أبناء السعوديات حق.. ولو اختارت ابنتي أمريكياً سأزوجها
سبق

أكد الكاتب محمد العصيمي أن موقفه من زواج السعوديات بأجانب هو الرجوع للإسلام لا غيره من عادات المجتمع وتقاليده، مؤكداً أن المسلمين على مدى التاريخ يتزوجون فيما بينهم، مضيفاً: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من أوروبيين، لكن لو اختارت ابنتي المبتعثة شريك حياتها سأزوجها والخيار لها".

وقال "العصيمي" لـ"سبق"، تعليقاً على ما قاله ببرنامج "الأسبوع في ساعة" حول زواج السعوديات من أجانب: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من الأوروبيين؛ لاختلاف الثقافات، لكن لو جاءت ابنتي المبتعثة واختارت زوجها فلان الأمريكي أو الأوروبي وأصرّت سأوافق، وما المانع؟ ما دام مسلماً ومحترماً، وهذا حصل على مدار التاريخ بين المسلمين، الزواج ليس على أساس قبلي وغيره، وأنا إذا توثقت من سلوكه وأخلاقه وصيانته لابنتي ما المانع من تزويجه؟".

وأشار إلى أن "الناس أحرار فيما يختارون، وأحترم النظرة القبلية وعادات البعض في الزواج، وهناك قبائل يتزوجون فيما بينهم ولا يقبلون من خارج قبيلتهم، وهذه قناعاتهم ونحترمها، لكن ليس بالضرورة أن نطبقها على الجميع، الشاهد أن الشخص حرّ بما يراه لأسرته وأبنائه وبناته مع بقاء الاحترام لعادات المجتمع أو تلك القبيلة، وليس لأحد الحق في فرض قناعاته على الغير".

وأردف: "المملكة تغيرت على كل الصعد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً في سياق الانفتاح الحاصل، وعلى ذكر زواج السعودي بأجنبية أو السعودية بأجنبي حسب ما نُشر أعتقد وصل الرقم ٦٠٠ ألف زيجة سعوديات بأجانب، بالتالي القاعدة بالزواج بغض النظر عن نظرة القبيلة هو حديث رسولنا صلّى الله عليه وسلم: "‏إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، وهو قرار خاص مع الاحترام لتقاليد وعادات الغير، وإذا أنا عاقل ولست قاصراً فلي حرية ما أراه".

وبالنسبة لرأيه بالتجنيس أوضح: "التجنيس بشكل عام موجود بكل الدول، وكل دول العالم تجنّس، ولا بد أن يكون التجنيس نوعياً، يكون الشخص المجنس عنده كفاءة معينة ويضيف للبلد، وبالنسبة لتجنيس أبناء السعوديات فهذا حقهم، والسعودية المتزوجة من غير سعودي تعاني ومن وجهة نظري، فنحن كمجتمع سعودي علينا مسؤولية كبيرة إزاء ذلك، وقبل التجنيس لا بد من استعداد الدولة اقتصادياً وعلى كل المستويات".

واختتم: "التجنيس نظام موجود من قبل ومعمول به ولم يتوقف، وكل سنة تنزل أرقام للتجنيس تزيد أو تنقص، المهم موجودة، وهو بالنهاية قرار سيادي للدولة إذا رأت فيه مصلحة ستطبقه، وإذا رأت أنه يتنافى مع مصلحتها العليا ترفضه، وماذا سيضيف المجنسون للبلد، وعلى سبيل المثال عمل لدينا الكثير من العرب في الطب والهندسة ٢٥ و٣٠ سنة، وبنهاية المطاف قدمناهم هدية مغلفة للغرب ليستفيدوا منها، فالتجنيس ليس قضية مرعبة كما يتصورها البعض إذا توفرت الشروط".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:19 PM

"العصيمي": تجنيس أبناء السعوديات حق.. ولو اختارت ابنتي أمريكياً سأزوجها

قال: ضد زواج بنات المملكة من أوروبيين ولكن الأساس هو الإسلام لا العادات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
100
20,599

أكد الكاتب محمد العصيمي أن موقفه من زواج السعوديات بأجانب هو الرجوع للإسلام لا غيره من عادات المجتمع وتقاليده، مؤكداً أن المسلمين على مدى التاريخ يتزوجون فيما بينهم، مضيفاً: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من أوروبيين، لكن لو اختارت ابنتي المبتعثة شريك حياتها سأزوجها والخيار لها".

وقال "العصيمي" لـ"سبق"، تعليقاً على ما قاله ببرنامج "الأسبوع في ساعة" حول زواج السعوديات من أجانب: "أنا شخصياً ضد زواج السعوديات من الأوروبيين؛ لاختلاف الثقافات، لكن لو جاءت ابنتي المبتعثة واختارت زوجها فلان الأمريكي أو الأوروبي وأصرّت سأوافق، وما المانع؟ ما دام مسلماً ومحترماً، وهذا حصل على مدار التاريخ بين المسلمين، الزواج ليس على أساس قبلي وغيره، وأنا إذا توثقت من سلوكه وأخلاقه وصيانته لابنتي ما المانع من تزويجه؟".

وأشار إلى أن "الناس أحرار فيما يختارون، وأحترم النظرة القبلية وعادات البعض في الزواج، وهناك قبائل يتزوجون فيما بينهم ولا يقبلون من خارج قبيلتهم، وهذه قناعاتهم ونحترمها، لكن ليس بالضرورة أن نطبقها على الجميع، الشاهد أن الشخص حرّ بما يراه لأسرته وأبنائه وبناته مع بقاء الاحترام لعادات المجتمع أو تلك القبيلة، وليس لأحد الحق في فرض قناعاته على الغير".

وأردف: "المملكة تغيرت على كل الصعد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً في سياق الانفتاح الحاصل، وعلى ذكر زواج السعودي بأجنبية أو السعودية بأجنبي حسب ما نُشر أعتقد وصل الرقم ٦٠٠ ألف زيجة سعوديات بأجانب، بالتالي القاعدة بالزواج بغض النظر عن نظرة القبيلة هو حديث رسولنا صلّى الله عليه وسلم: "‏إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه"، وهو قرار خاص مع الاحترام لتقاليد وعادات الغير، وإذا أنا عاقل ولست قاصراً فلي حرية ما أراه".

وبالنسبة لرأيه بالتجنيس أوضح: "التجنيس بشكل عام موجود بكل الدول، وكل دول العالم تجنّس، ولا بد أن يكون التجنيس نوعياً، يكون الشخص المجنس عنده كفاءة معينة ويضيف للبلد، وبالنسبة لتجنيس أبناء السعوديات فهذا حقهم، والسعودية المتزوجة من غير سعودي تعاني ومن وجهة نظري، فنحن كمجتمع سعودي علينا مسؤولية كبيرة إزاء ذلك، وقبل التجنيس لا بد من استعداد الدولة اقتصادياً وعلى كل المستويات".

واختتم: "التجنيس نظام موجود من قبل ومعمول به ولم يتوقف، وكل سنة تنزل أرقام للتجنيس تزيد أو تنقص، المهم موجودة، وهو بالنهاية قرار سيادي للدولة إذا رأت فيه مصلحة ستطبقه، وإذا رأت أنه يتنافى مع مصلحتها العليا ترفضه، وماذا سيضيف المجنسون للبلد، وعلى سبيل المثال عمل لدينا الكثير من العرب في الطب والهندسة ٢٥ و٣٠ سنة، وبنهاية المطاف قدمناهم هدية مغلفة للغرب ليستفيدوا منها، فالتجنيس ليس قضية مرعبة كما يتصورها البعض إذا توفرت الشروط".

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