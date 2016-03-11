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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر
سبق

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
08:25 PM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
09:01 PM

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
5,199

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

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