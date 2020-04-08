الشاعر "التويجري" للمتعدّين على منع التجوال: فكّونا من شركم

اعتبرهم أشد ممن يحملون المسدس للقتل

شن الشاعر السعودي ياسر التويجري، هجومًا على المتعدين لمنع التجوال الذي فرضته المملكة.

وقال: "أعتقد من يخرق المنع لغير الأسباب المشروعة ويتسبب في نقل العدوى للآخرين بأنه أشد خطرًا ممن يحمل المسدس ليقتل فيه؛ لأنه قد يقتل شخصاً واحداً، أما من ينقل العدوى فسيصيب مجموعة كبيرة وسوف يحاسب شرعاً وقانوناً".

جاء ذلك بتغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر"، علق فيها علي التصريح الإعلامي لوزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، والذي ذكر خلاله عن دراسة تشير إلى إمكانية زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بالمملكة في حال عدم الالتزام بالتعليمات من عشرة آلاف إلى مائتي ألف شخص.

وشدد الشاعر "التويجري" على أهمية الالتزام بالتعليمات، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية في الحفاظ على الأمن الصحي والحفاظ على صحة الجميع، مختتمًا تغريدته، قائلاً: إن منع التجوال جاء لحماية الجميع ونحن نلتزم به لحماية أنفسنا وأهلنا ومجتمعنا، موجهًا للمتجاوزين فكّونا من شركم.