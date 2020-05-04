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اتهامات ونفي وتقارير c.i.a.. بريطانيا للصين: تحليْ بالصراحة بشأن "كورونا"

"والاس": الوقت المناسب لتحليل بُعد تخطي الموقف وعودة اقتصاداتنا لنشاطها

قال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس": إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها فيما يتعلق بالمعلومات حول تفشي فيروس كورونا؛ لكن تحليلًا تفصيليًّا لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وفي تصريح لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية، اليوم الاثنين، قال "والاس": "الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك، هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وأضاف: "تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه، وعن إخفاقاتها، وكذلك نجاحتها".

ووفق "رويترز"، يأتي تصريح وزير الدفاع الريطاني بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن هناك "كمًّا كبيرًا من الدلائل" التي تشير إلى أن فيروس كورونا جاء من معمل صيني؛ لكنه لم يفنّد تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي خلُصت إلى أن الفيروس ليس مصنّعًا.

ونفت الصين مرارًا تكتّمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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اتهامات ونفي وتقارير c.i.a.. بريطانيا للصين: تحليْ بالصراحة بشأن "كورونا"
سبق

قال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس": إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها فيما يتعلق بالمعلومات حول تفشي فيروس كورونا؛ لكن تحليلًا تفصيليًّا لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وفي تصريح لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية، اليوم الاثنين، قال "والاس": "الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك، هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وأضاف: "تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه، وعن إخفاقاتها، وكذلك نجاحتها".

ووفق "رويترز"، يأتي تصريح وزير الدفاع الريطاني بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن هناك "كمًّا كبيرًا من الدلائل" التي تشير إلى أن فيروس كورونا جاء من معمل صيني؛ لكنه لم يفنّد تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي خلُصت إلى أن الفيروس ليس مصنّعًا.

ونفت الصين مرارًا تكتّمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:20 PM

اتهامات ونفي وتقارير c.i.a.. بريطانيا للصين: تحليْ بالصراحة بشأن "كورونا"

"والاس": الوقت المناسب لتحليل بُعد تخطي الموقف وعودة اقتصاداتنا لنشاطها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس": إن هناك أسئلة يتعين على الصين أن تجيب عليها فيما يتعلق بالمعلومات حول تفشي فيروس كورونا؛ لكن تحليلًا تفصيليًّا لدورها يجب أن يتم في وقت لاحق.

وفي تصريح لمحطة "إل.بي.سي" الإذاعية، اليوم الاثنين، قال "والاس": "الوقت المناسب لتحليل تفصيلي بشأن ذلك، هو بعد أن نضع كلنا الموقف تحت السيطرة ونتخطاه وتعود اقتصاداتنا لأنشطتها الطبيعية".

وأضاف: "تحتاج الصين للتحلي بالصراحة والشفافية عما حادت عنه، وعن إخفاقاتها، وكذلك نجاحتها".

ووفق "رويترز"، يأتي تصريح وزير الدفاع الريطاني بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن هناك "كمًّا كبيرًا من الدلائل" التي تشير إلى أن فيروس كورونا جاء من معمل صيني؛ لكنه لم يفنّد تقارير أجهزة الاستخبارات الأمريكية التي خلُصت إلى أن الفيروس ليس مصنّعًا.

ونفت الصين مرارًا تكتّمها على أي تفاصيل متعلقة بتفشي فيروس كورونا.

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