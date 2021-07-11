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لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

خدمات رقمية متاحة.. لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جاهزيتها لموسم حج 1442هـ، وتسخير تقنياتها في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وإمكاناتها كافة لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات، لتسهيل تواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم خلال موسم الحج، وتحسين تجربتهم من خلال تمكينهم من الوصول الى الخدمات الرقمية المتاحة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران؛ أن خدمة الحجيج شرف عظيم لهذا البلد المبارك، وموبايلي تتشرّف بالمشاركة فيه من خلال تسخير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالدور الكبير للقيادة في الحفاظ على صحة الحجيج وتقديم كل ما يسهم في تيسير وخدمة الحجاج.

وأفاد البدران، بأن جهود موبايلي تتكامل مع جهود القطاعات الأخرى، لتترجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لموسم الحج على المستويات كافة، لا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة.

وعززت موبايلي أخيراً تغطيتها لشبكة الجيل الخامس لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وعملت على زيادة التغطية في المشاعر المقدّسة لضمان أفضل أداء للشبكة وتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

ونوّهت موبايلي إلى أن فرقها تعمل على إعداد التقارير اللازمة على مدار الساعة للاطلاع على المستجدات في حينها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار خدمات الشبكة، كما أشارت إلى تحصين جميع أفراد طواقمها المشاركة في موسم الحج لهذا العام حسب توصيات الجهات المختصة.

وكانت موبايلي قد فعّلت مشروع الشامية والمطاف لتعزيز التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدمت الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع في المشاعر المقدّسة والمنطقة المركزية بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، مما أدى إلى تحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد، إضافة إلى زيادة عدد المواقع المدعمة بشبكة الجيل الخامس، وإنشاء غرفة طوارئ افتراضية خاصة بالحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جاهزيتها لموسم حج 1442هـ، وتسخير تقنياتها في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وإمكاناتها كافة لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات، لتسهيل تواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم خلال موسم الحج، وتحسين تجربتهم من خلال تمكينهم من الوصول الى الخدمات الرقمية المتاحة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران؛ أن خدمة الحجيج شرف عظيم لهذا البلد المبارك، وموبايلي تتشرّف بالمشاركة فيه من خلال تسخير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالدور الكبير للقيادة في الحفاظ على صحة الحجيج وتقديم كل ما يسهم في تيسير وخدمة الحجاج.

وأفاد البدران، بأن جهود موبايلي تتكامل مع جهود القطاعات الأخرى، لتترجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لموسم الحج على المستويات كافة، لا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة.

وعززت موبايلي أخيراً تغطيتها لشبكة الجيل الخامس لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وعملت على زيادة التغطية في المشاعر المقدّسة لضمان أفضل أداء للشبكة وتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

ونوّهت موبايلي إلى أن فرقها تعمل على إعداد التقارير اللازمة على مدار الساعة للاطلاع على المستجدات في حينها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار خدمات الشبكة، كما أشارت إلى تحصين جميع أفراد طواقمها المشاركة في موسم الحج لهذا العام حسب توصيات الجهات المختصة.

وكانت موبايلي قد فعّلت مشروع الشامية والمطاف لتعزيز التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدمت الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع في المشاعر المقدّسة والمنطقة المركزية بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، مما أدى إلى تحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد، إضافة إلى زيادة عدد المواقع المدعمة بشبكة الجيل الخامس، وإنشاء غرفة طوارئ افتراضية خاصة بالحج.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
01:14 PM

لتسهيل تواصل الحجيج مع ذويهم.. "موبايلي" تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

خدمات رقمية متاحة.. لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جاهزيتها لموسم حج 1442هـ، وتسخير تقنياتها في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وإمكاناتها كافة لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات، لتسهيل تواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم خلال موسم الحج، وتحسين تجربتهم من خلال تمكينهم من الوصول الى الخدمات الرقمية المتاحة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران؛ أن خدمة الحجيج شرف عظيم لهذا البلد المبارك، وموبايلي تتشرّف بالمشاركة فيه من خلال تسخير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالدور الكبير للقيادة في الحفاظ على صحة الحجيج وتقديم كل ما يسهم في تيسير وخدمة الحجاج.

وأفاد البدران، بأن جهود موبايلي تتكامل مع جهود القطاعات الأخرى، لتترجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لموسم الحج على المستويات كافة، لا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة.

وعززت موبايلي أخيراً تغطيتها لشبكة الجيل الخامس لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنورة، وعملت على زيادة التغطية في المشاعر المقدّسة لضمان أفضل أداء للشبكة وتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن.

ونوّهت موبايلي إلى أن فرقها تعمل على إعداد التقارير اللازمة على مدار الساعة للاطلاع على المستجدات في حينها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار خدمات الشبكة، كما أشارت إلى تحصين جميع أفراد طواقمها المشاركة في موسم الحج لهذا العام حسب توصيات الجهات المختصة.

وكانت موبايلي قد فعّلت مشروع الشامية والمطاف لتعزيز التغطية الداخلية للحرم المكي الشريف، واستخدمت الترددات الإضافية المقدمة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعدد كبير من المواقع في المشاعر المقدّسة والمنطقة المركزية بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، مما أدى إلى تحسين التغطية الداخلية وتحسين السرعات بشكل مطرد، إضافة إلى زيادة عدد المواقع المدعمة بشبكة الجيل الخامس، وإنشاء غرفة طوارئ افتراضية خاصة بالحج.

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