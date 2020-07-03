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"الأرصاد" تنبه من أتربة على العاصمة المقدسة

أشارت إلى رياح سطحية على "تبوك وتيماء"

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والطائف، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، وميسان .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

كما نبّهت الهيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه من أتربة على العاصمة المقدسة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والطائف، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، وميسان .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

كما نبّهت الهيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
02:07 PM

"الأرصاد" تنبه من أتربة على العاصمة المقدسة

أشارت إلى رياح سطحية على "تبوك وتيماء"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
529

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والطائف، وأضم، والجموم، والخرمة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، وخليص، ورنية، وميسان .

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

كما نبّهت الهيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء .

وأشارت إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .

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