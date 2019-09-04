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"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة 200 ألف من خزانة أحد المستودعات

إحالة القضية إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيالها

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير من خزانة أحد المستودعات التابع لإحدى الشركات المعروفة بتعبئة المياه بشمال بيشة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحري تمكنوا في فترة وجيزة من الكشف عن المتهم بسرقة مبلغ تجاوز 200 ألف ريال كانت في خزانة بمستودع لإحدى الشركات بشمال بيشة.


وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

منطقة المرفقات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة 200 ألف من خزانة أحد المستودعات
سبق

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير من خزانة أحد المستودعات التابع لإحدى الشركات المعروفة بتعبئة المياه بشمال بيشة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحري تمكنوا في فترة وجيزة من الكشف عن المتهم بسرقة مبلغ تجاوز 200 ألف ريال كانت في خزانة بمستودع لإحدى الشركات بشمال بيشة.


وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

منطقة المرفقات

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
12:10 AM

"جنائي بيشة" يكشف غموض سرقة 200 ألف من خزانة أحد المستودعات

إحالة القضية إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيالها

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سعود الدعجاني - بيشة
0
3,322

تمكن أفراد البحث والتحري بشرطة محافظة بيشة من كشف غموض سرقة مبلغ مالي كبير من خزانة أحد المستودعات التابع لإحدى الشركات المعروفة بتعبئة المياه بشمال بيشة.

حيث أشارت المصادر إلى أن أفراد البحث والتحري تمكنوا في فترة وجيزة من الكشف عن المتهم بسرقة مبلغ تجاوز 200 ألف ريال كانت في خزانة بمستودع لإحدى الشركات بشمال بيشة.


وقد تم إحالة القضية للجهات المعنية لإكمال الإجراءات المناسبة حيال ذلك.

منطقة المرفقات

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