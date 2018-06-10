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هيئة الصحفيين بحائل توقِّع عقد شراكة مع محامية لتقديم الاستشارات القانونية

بعد سلسلة من اللقاءات لتعزيز خدمة المجتمع

وقَع فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، عقد شراكة مع محامية بحائل، وذلك لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعات القضائية للهيئة والإعلاميين بالمنطقة، حيث ووقّع الاتفاقية مع المحامية، مدير فرع الهيئة عبداللطيف المساوي.

تجدر الإشارة إلى أن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، قد نظم عِدة دورات ولقاءات عن بُعد خلال شهر رمضان الماضي.

وتضمنت اللقاءات لقاءً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ولقاءً مع مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، ولقاءات متنوعة مع عدد من الإعلاميين والرياضيين، وكذلك لقاءات مع الممارسين الصحيين للتحدث عن فيروس كورونا.

وأكد عدد من أعضاء الهيئة أن الفرع بحائل نجح في خدمة كل أطياف المجتمع، ليس الإعلاميين فقط، مؤكدين نجاح الفرع في التعامل مع كل ما يهم المنطقة.

ويسعى فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، خلال الفترة القادمة للمساهمة الفاعلة في رفع وعي الإعلاميين خاصة والمجتمع الحائلي عامة.

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هيئة الصحفيين بحائل توقِّع عقد شراكة مع محامية لتقديم الاستشارات القانونية
سبق

وقَع فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، عقد شراكة مع محامية بحائل، وذلك لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعات القضائية للهيئة والإعلاميين بالمنطقة، حيث ووقّع الاتفاقية مع المحامية، مدير فرع الهيئة عبداللطيف المساوي.

تجدر الإشارة إلى أن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، قد نظم عِدة دورات ولقاءات عن بُعد خلال شهر رمضان الماضي.

وتضمنت اللقاءات لقاءً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ولقاءً مع مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، ولقاءات متنوعة مع عدد من الإعلاميين والرياضيين، وكذلك لقاءات مع الممارسين الصحيين للتحدث عن فيروس كورونا.

وأكد عدد من أعضاء الهيئة أن الفرع بحائل نجح في خدمة كل أطياف المجتمع، ليس الإعلاميين فقط، مؤكدين نجاح الفرع في التعامل مع كل ما يهم المنطقة.

ويسعى فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، خلال الفترة القادمة للمساهمة الفاعلة في رفع وعي الإعلاميين خاصة والمجتمع الحائلي عامة.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
06:09 PM

هيئة الصحفيين بحائل توقِّع عقد شراكة مع محامية لتقديم الاستشارات القانونية

بعد سلسلة من اللقاءات لتعزيز خدمة المجتمع

A A A
خالد السليمي - حائل
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1,708

وقَع فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، عقد شراكة مع محامية بحائل، وذلك لتقديم الاستشارات القانونية والمرافعات القضائية للهيئة والإعلاميين بالمنطقة، حيث ووقّع الاتفاقية مع المحامية، مدير فرع الهيئة عبداللطيف المساوي.

تجدر الإشارة إلى أن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحائل، قد نظم عِدة دورات ولقاءات عن بُعد خلال شهر رمضان الماضي.

وتضمنت اللقاءات لقاءً مع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، ولقاءً مع مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، ولقاءات متنوعة مع عدد من الإعلاميين والرياضيين، وكذلك لقاءات مع الممارسين الصحيين للتحدث عن فيروس كورونا.

وأكد عدد من أعضاء الهيئة أن الفرع بحائل نجح في خدمة كل أطياف المجتمع، ليس الإعلاميين فقط، مؤكدين نجاح الفرع في التعامل مع كل ما يهم المنطقة.

ويسعى فرع هيئة الصحفيين السعودية بمنطقة حائل، خلال الفترة القادمة للمساهمة الفاعلة في رفع وعي الإعلاميين خاصة والمجتمع الحائلي عامة.

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