وصول القوات السعودية إلى إزمير التركية للمشاركة في تمرين EFES 2018

"العساف": تمرين ميداني متعدد الجنسيات ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية

وصلت أمس إلى مدينة إزمير التركية القوات السعودية، المشاركة في تمرين EFES 2018 .

وكان في استقبال القوات المشاركة في التمرين العميد البحري الطيار الركن خالد بن حسين العساف الملحق العسكري في سفارة المملكة العربية السعودية بأنقرة وبوخارست، وقائد التمرين العقيد البحري عبدالله محمد الدريبي وأركانات التمرين .



وأوضح العميد البحري الطيار الركن خالد العساف، أن تمرين (EFES 2018) تمرين مختلط مشترك متعدد الجنسيات ميداني ويعـد أحـد أكبر التمارين العسكرية من حيث عدد القوات المشاركة وتنوع طبيعة وميادين التمرين، مشيرًا إلى أنه يشارك في التمرين عددٌ من الدول؛ من ضمنها المملكة العربية السعودية ممثلة في القوات المسلحة بقواتها البرية والجوية والبحرية .



من جانب آخر بيّن قائد التمرين العقيد البحري عبدالله الدريبي، أن التمرين يهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية بين الدول المشاركة والتدرب على تخطيط وتنسيق العمليات المشتركة في بيئة عمليات مختلفة ورفع الكفاءة القتالية وتعزيز التعاون العسكري، إلى جانب التمرين على تنفيذ مخطط التحميل والنقل الإستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى مواقع العمليات .