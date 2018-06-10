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المغرب: إعادة فتح المساجد ترتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا

يتمّ بالتنسيق الكامل مع السلطات الصحية المختصة

أعلنت المغرب اليوم أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا، وبتنسيق كامل مع السلطات الصحية المختصة.

وأكد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى -أعلى هيئة للفتوى بالمغرب- أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، مع أخذ تطور الحالة الوبائية في البلاد بعين الاعتبار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتجنب انتقال العدوى بين المصلين واحتمال نقلها إلى المقربين منهم.

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المغرب: إعادة فتح المساجد ترتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا
سبق

أعلنت المغرب اليوم أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا، وبتنسيق كامل مع السلطات الصحية المختصة.

وأكد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى -أعلى هيئة للفتوى بالمغرب- أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، مع أخذ تطور الحالة الوبائية في البلاد بعين الاعتبار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتجنب انتقال العدوى بين المصلين واحتمال نقلها إلى المقربين منهم.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
04:53 PM

المغرب: إعادة فتح المساجد ترتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا

يتمّ بالتنسيق الكامل مع السلطات الصحية المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المغرب اليوم أن قرار إعادة فتح المساجد يرتبط بتطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا، وبتنسيق كامل مع السلطات الصحية المختصة.

وأكد بيان صادر عن المجلس العلمي الأعلى -أعلى هيئة للفتوى بالمغرب- أن إعادة فتح المساجد ستكون في الوقت المناسب، مع أخذ تطور الحالة الوبائية في البلاد بعين الاعتبار، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتجنب انتقال العدوى بين المصلين واحتمال نقلها إلى المقربين منهم.

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