وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية. وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.

وصول 14 مليون كمامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الصين عبدالله الراجحي سبق 2020-06-08 وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.



وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:12 PM

وصول 14 مليون كمامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الصين توزع على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من "الغذاء والدواء"





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وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.



وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.