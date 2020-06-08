وصول 14 مليون كمامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الصين

وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.
وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.
وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
فيروس كورونا الجديد
وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.
وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.
وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.
وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.