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شرطة الرياض تقبض على ثلاثيني أحرق مركبات في حي الشفاء

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على ثلاثيني أحرق عدة مركبات في حي الشفاء.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض تقبض على ثلاثيني أحرق مركبات في حي الشفاء
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على ثلاثيني أحرق عدة مركبات في حي الشفاء.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
03:31 PM

شرطة الرياض تقبض على ثلاثيني أحرق مركبات في حي الشفاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
26
45,860

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه تم القبض على ثلاثيني أحرق عدة مركبات في حي الشفاء.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لحريق أثناء وقوفها بحي الشفا غرب العاصمة الرياض، فقد باشرت شرطة منطقة الرياض ظهر يوم الأحد الموافق 22/12/1439هـ بلاغات متزامنة لاحتراق مركبات متوقفة، وأسفرت إجراءات الضبط والاستدلال عن ثبوت جنائية الحوادث، حيث تم -بتوفيق الله- القبض على المتورط بارتكابها، مواطن يبلغ من العمر 30 عامًا، وجرى إيقافه وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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