شاهد.. لحظة هز إندونيسيا زلزالٌ قوي وتحذيرٌ من تسونامي خطير

بلغت قوته 7.3 درجة وقد يتسبّب في موجات مدّ خطيرة

أعلن مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، أن زلزالاً ضرب شرق إندونيسيا، الثلاثاء، وبلغت قوته 7.3 درجة؛ قد يتسبّب في حدوث موجات مدّ خطيرة.

وذكر المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، أن الزلزال وقع على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال بلدة ماومير على عمق 18.5 كيلو متر في بحر فلوريس الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش.

وحذّر المعهد من إمكانية تسبّب الزلزال في موجات تسونامي خطيرة على طول السواحل الواقعة على بُعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".