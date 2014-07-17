"الداود" يؤكد أهمية تكثيف البرامج التوعوية عن أضرار ومخاطر المخدرات

أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، ضرورة تكثيف البرامج التوعوية بأضرار المخدرات وخطرها على المجتمع؛ من خلال إقامة الفعاليات الخاصة بذلك؛ مشددًا على أهمية دور الأسرة في تقديم التوجية والنصح بما يحفظ سلامتهم من خطرها الفتاك بعد الله سبحانه.

جاء ذلك خلال تدشين "الداود" للفعالية التوعوية التي أقيمت في مستشفى قوى الأمن بالرياض تحت شعار "أضرار المخدرات ودور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في الوقاية منها"، التي نظّمتها إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية، بالتعاون مع إدارة علم الأمراض والمختبرات الطبية بالمستشفى.

واشتمل المعرض المُقام على العديد من الأركان لجهات مشاركة وهي: (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إضافة إلى الجمعية السعودية الخيرية للوقاية من السموم "سموم"؛ فضلًا عن العديد من الإدارات الداخلية بالمستشفى كالصيدلية والخدمة الاجتماعية والتوعية الصحية وقسم السموم.

من جانبه، أكد رئيس قسم السموم بالنيابة المقدم الدكتور عبدالعزيز الدلقان أن الفعالية تساهم في نشر التوعية والتثقيف عن أضرار المخدرات وكيفية الوقاية منها؛ مشددًا على أهمية دور الأسرة ومقدمي الرعاية الصحية في تحقيق ذلك.

وقال "الدلقان": "تهدف الفعالية لإبراز دور المسؤولية الاجتماعية لبرنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، ودوره في مكافحة المخدرات عن طريق قيامه بالفحص المخبري الذي يُعد أحد سبل المكافحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى نشر التوعية لرواد المستشفى من مراجعين أو زوار وكذلك منسوبيه".