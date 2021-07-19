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شاهد.. ضيوف الرحمن يرفعون أكفّ الدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة

في خير يوم طلعت به الشمس.. وسط اشتراطات تضمن السلامة

في أجواء روحانية يعيشها ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وفي مشهد وصل إلى ذروة التذلُّل والتقرب إلى الله تعالى؛ يرفع الحجاج أكف الدعاء بقلوبك يملؤها رجاء الرحمن بالمغفرة والرحمة.

وتوافدت جموع الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، على صعيد عرفات بكل يسر وسهولة، وسط تنظيمات واشتراطات تضمن سلامة الحجاج.

ويوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر مكبرين ومهللين ومبتهلين لله بالدعاء.

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شاهد.. ضيوف الرحمن يرفعون أكفّ الدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة
سبق

في أجواء روحانية يعيشها ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وفي مشهد وصل إلى ذروة التذلُّل والتقرب إلى الله تعالى؛ يرفع الحجاج أكف الدعاء بقلوبك يملؤها رجاء الرحمن بالمغفرة والرحمة.

وتوافدت جموع الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، على صعيد عرفات بكل يسر وسهولة، وسط تنظيمات واشتراطات تضمن سلامة الحجاج.

ويوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر مكبرين ومهللين ومبتهلين لله بالدعاء.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
05:54 PM

شاهد.. ضيوف الرحمن يرفعون أكفّ الدعاء طلبًا للمغفرة والرحمة

في خير يوم طلعت به الشمس.. وسط اشتراطات تضمن السلامة

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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1,624

في أجواء روحانية يعيشها ضيوف الرحمن على صعيد عرفات، وفي مشهد وصل إلى ذروة التذلُّل والتقرب إلى الله تعالى؛ يرفع الحجاج أكف الدعاء بقلوبك يملؤها رجاء الرحمن بالمغفرة والرحمة.

وتوافدت جموع الحجاج منذ ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الأحد، على صعيد عرفات بكل يسر وسهولة، وسط تنظيمات واشتراطات تضمن سلامة الحجاج.

ويوم عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، يجتمع فيه ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده الطاهر مكبرين ومهللين ومبتهلين لله بالدعاء.

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