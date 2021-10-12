"دلة الصحية" تستثمر 70 مليونًا للارتقاء بتجربة المراجعين بمستشفى النخيل بالرياض

تشمل تجديد المرافق في الأبنية على مساحة 180 ألف متر مربع وتوسعة قسم الطوارئ

أعلنت "دلة الصحية"، إحدى أعرق مجموعات الرعاية الصحية في السعودية، أنها شارفت على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التجديد لمستشفى دلة النخيل بالرياض، وذلك ضمن خطة متكاملة لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وذويهم عبر أحدث المرافق والعيادات، باستثمار يبلغ نحو 70 مليون ريال سعودي.

وتفصيلاً، تشمل الخطة تجديد المرافق في أبنية المستشفى الذي بات بمنزلة مدينة طبية ممتدة على مساحة مبنية تصل إلى 180 ألف متر مربع؛ إذ تضم أكثر من 200 عيادة، و20 مركزًا متخصصًا متكاملاً لمجالات الرعاية الطبية كافة، يشرف عليها أكثر من 450 طبيبًا من أفضل الكفاءات في المنطقة، ويستقبلون أكثر من مليون مراجع سنويًّا.

ويشمل التجديد توسعة كبيرة لقسم الطوارئ؛ ليضم مرافق استقبال حديثة، وأكثر من 50 سريرًا لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

وصرّح المهندس طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة الصحية، بأن مشروع تجديد مستشفى دلة النخيل يعكس التزام المجموعة المتواصل بتقديم أرقى معايير الرعاية الصحية في السعودية، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد أحد أفضل المراجع في السعودية للاستشارة الطبية الموثوقة، والمقصد الأول للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وأكد المهندس القصبي أن الكفاءة الطبية، والحفاظ على أعلى معايير النزاهة والسلامة في الرعاية الصحية، هما أساس كل ما تقوم به المجموعة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأن "دلة الصحية" تسعى لتطوير مرافقها تماشيًا مع متطلبات المرضى وآخر توجهات القطاع؛ لتحافظ على ثقة المراجعين، وتقدم للمجتمع السعودي رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن المجموعة ستوظف مزيدًا من الاستثمارات في مستشفى دلة النخيل على مدى السنة المقبلة للارتقاء بتجربة المراجعين وذويهم، وتهدف إلى الوصول بمرافق المستشفى إلى صدارة المستشفيات الحديثة في الرياض والسعودية عمومًا.

يُذكر أن مجموعة دلة الصحية تأسست عام 1987، وأدرجت على السوق المالية السعودية في عام 2012.

وقد تضاعف حجم أعمال المجموعة بنحو أربعة أضعاف منذ الإدراج، وباتت تشمل ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع في أنحاء السعودية كافة عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية. ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب منتقَى بعناية لتقديم أعلى معايير الرعاية للمجتمعات في السعودية.

وحازت مستشفيات دلة أعلى معايير التقييم من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وأيضًا لدى اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية، إضافة إلى اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية، وحصلت على جائزة الملك خالد للجودة والحوكمة للمؤسسات.

وحصلت مستشفيات دلة كذلك على شهادة الممارسة الجيدة لبنوك الدم عن الهيئة السعودية للغذاء والدواء.