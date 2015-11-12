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سقوط وافد بالأفلاج يرصد تحركات جولات مكتب العمل لتحذير أبناء جلدته

أنشأ مجموعة "واتساب" تضم ٥٠ عاملاً بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين

حاول وافد أجنبي أن ينقذ أبناء جلدته من جولات مكتب عمل الأفلاج بإنشاء قروب على موقع التواصل الفوري "الواتساب" لرصد تحركات وجولات مفتشي مكتب العمل وتوجيه رسال عن ذلك لإنقاذهم من الوقوع في مخالفات قرارات التوطين.

وتفصيلاً، لم تفلح مناورات وافد أجنبي قام بإنشاء مجموعة "واتساب" تضم ٥٠ عاملاً بسوق الأفلاج العام؛ بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين، ووصف سياراتهم، وماذا يتم خلال زياراتهم بتمرير رسائله عن ذلك لأعضاء المجموعة.

فتم وضع كمين محكم نجح خلاله مفتشو مكتب العمل بالأفلاج برفقة الرافد الأمني من ضبط العامل متلبساً بذلك، وتم اتخاذ اللازم بحقه.

الأفلاج جولات مكتب العمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط وافد بالأفلاج يرصد تحركات جولات مكتب العمل لتحذير أبناء جلدته
سبق

حاول وافد أجنبي أن ينقذ أبناء جلدته من جولات مكتب عمل الأفلاج بإنشاء قروب على موقع التواصل الفوري "الواتساب" لرصد تحركات وجولات مفتشي مكتب العمل وتوجيه رسال عن ذلك لإنقاذهم من الوقوع في مخالفات قرارات التوطين.

وتفصيلاً، لم تفلح مناورات وافد أجنبي قام بإنشاء مجموعة "واتساب" تضم ٥٠ عاملاً بسوق الأفلاج العام؛ بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين، ووصف سياراتهم، وماذا يتم خلال زياراتهم بتمرير رسائله عن ذلك لأعضاء المجموعة.

فتم وضع كمين محكم نجح خلاله مفتشو مكتب العمل بالأفلاج برفقة الرافد الأمني من ضبط العامل متلبساً بذلك، وتم اتخاذ اللازم بحقه.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
06:38 PM

سقوط وافد بالأفلاج يرصد تحركات جولات مكتب العمل لتحذير أبناء جلدته

أنشأ مجموعة "واتساب" تضم ٥٠ عاملاً بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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3,353

حاول وافد أجنبي أن ينقذ أبناء جلدته من جولات مكتب عمل الأفلاج بإنشاء قروب على موقع التواصل الفوري "الواتساب" لرصد تحركات وجولات مفتشي مكتب العمل وتوجيه رسال عن ذلك لإنقاذهم من الوقوع في مخالفات قرارات التوطين.

وتفصيلاً، لم تفلح مناورات وافد أجنبي قام بإنشاء مجموعة "واتساب" تضم ٥٠ عاملاً بسوق الأفلاج العام؛ بهدف تداول أخبار زيارات المفتشين، ووصف سياراتهم، وماذا يتم خلال زياراتهم بتمرير رسائله عن ذلك لأعضاء المجموعة.

فتم وضع كمين محكم نجح خلاله مفتشو مكتب العمل بالأفلاج برفقة الرافد الأمني من ضبط العامل متلبساً بذلك، وتم اتخاذ اللازم بحقه.

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