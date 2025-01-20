رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.
"المدرع" يُرزق بـ"صقر"
رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.
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"المدرع" يُرزق بـ"صقر"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-19
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:39 PM
"المدرع" يُرزق بـ"صقر"
رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.
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