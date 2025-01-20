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"المدرع" يُرزق بـ"صقر"

رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.

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"المدرع" يُرزق بـ"صقر"
سبق

رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:39 PM

"المدرع" يُرزق بـ"صقر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رُزق عبدالعزيز بن صقر المدرع، كاتب العدل بكتابة العدل الثانية بمكة المكرمة، بمولود أطلق عليه اسم "صقر". جعله الله من مواليد السعادة.

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