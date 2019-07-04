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"هدف" يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

قال: عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص 2379 خلال يونيو

أودّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 458 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث" عن عمل و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر يونيو 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 158.295 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 141.719 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر يونيو، بلغ 2379 مستفيدًا ومستفيدة؛ منهم 1373 إناثًا و1006 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين؛ حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"
سبق

أودّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 458 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث" عن عمل و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر يونيو 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 158.295 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 141.719 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر يونيو، بلغ 2379 مستفيدًا ومستفيدة؛ منهم 1373 إناثًا و1006 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين؛ حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:09 AM

"هدف" يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من "حافز"

قال: عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص 2379 خلال يونيو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أودّع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 458 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 300 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ "حافز البحث" عن عمل و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ وذلك عن شهر يونيو 2019م.

وكشف "هدف" أن عدد المستفيدين من "حافز البحث عن عمل" بلغ 158.295 ألف مستفيد ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" 141.719 ألف مستفيد ومستفيدة؛ مبينًا أن عدد مَن الْتحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل" لشهر يونيو، بلغ 2379 مستفيدًا ومستفيدة؛ منهم 1373 إناثًا و1006 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجيْ "حافز البحث عن عمل"، و"حافز صعوبة الحصول على عمل"؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم؛ انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين؛ حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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