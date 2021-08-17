النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100%

ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- استلام وترحيل 150548 مقررًا دراسيًّا لمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، والتي تمثل 100% من نسبة احتياج الإدارة؛ حيث أكملت الإدارة توزيع كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها بحسب احتياج كل مكتب، والتي بدورها أكملت عملية ترحيلها لجميع مدارسها التي باشرت الأحد تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ بما يضمن عودة جادة وآمنة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة؛ وذلك وفق خطة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي بالجهود الكبيرة التي بُذلت والعمل المنسق الذي سهّل عملية إكمال استلام وتسليم كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس الإدارة قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، وبيّن أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الإدارة وخطتها للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ مؤكدًا حرص وزارة التعليم وجهودها الملموسة التي ساهمت في تيسير العمل المبذول؛ مؤكدًا أن الإدارة تحرص على استلام وترحيل كل المقررات لجميع المراحل وفق خطة زمنية قبل بدء العام الدراسي.

وتُواصل الإدارة العامة -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- عملية استلام بقية المقررات لكل المراحل؛ حيث تم استلام وترحيل 257609 مقررات للمرحلة الثانوية، و285 مقررًا للإعاقة البصري (برايل)، بالإضافة إلى مواصلتها استلام وترحيل مقررات التربية الفكرية والتعليم الأهلي (المدارس العالمية) ومحو الأمية ورياض الأطفال، ومقررات المرحلة المتوسطة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100%
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- استلام وترحيل 150548 مقررًا دراسيًّا لمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، والتي تمثل 100% من نسبة احتياج الإدارة؛ حيث أكملت الإدارة توزيع كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها بحسب احتياج كل مكتب، والتي بدورها أكملت عملية ترحيلها لجميع مدارسها التي باشرت الأحد تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ بما يضمن عودة جادة وآمنة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة؛ وذلك وفق خطة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي بالجهود الكبيرة التي بُذلت والعمل المنسق الذي سهّل عملية إكمال استلام وتسليم كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس الإدارة قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، وبيّن أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الإدارة وخطتها للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ مؤكدًا حرص وزارة التعليم وجهودها الملموسة التي ساهمت في تيسير العمل المبذول؛ مؤكدًا أن الإدارة تحرص على استلام وترحيل كل المقررات لجميع المراحل وفق خطة زمنية قبل بدء العام الدراسي.

وتُواصل الإدارة العامة -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- عملية استلام بقية المقررات لكل المراحل؛ حيث تم استلام وترحيل 257609 مقررات للمرحلة الثانوية، و285 مقررًا للإعاقة البصري (برايل)، بالإضافة إلى مواصلتها استلام وترحيل مقررات التربية الفكرية والتعليم الأهلي (المدارس العالمية) ومحو الأمية ورياض الأطفال، ومقررات المرحلة المتوسطة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:47 AM

"تعليم جازان" تُنهي استلام وترحيل مقررات المرحلة الابتدائية بنسبة 100%

ضمن استعدادات الإدارة المبكرة للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
2
757

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- استلام وترحيل 150548 مقررًا دراسيًّا لمختلف صفوف المرحلة الابتدائية، والتي تمثل 100% من نسبة احتياج الإدارة؛ حيث أكملت الإدارة توزيع كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مكاتب التعليم التابعة لها بحسب احتياج كل مكتب، والتي بدورها أكملت عملية ترحيلها لجميع مدارسها التي باشرت الأحد تسليم المقررات الدراسية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم؛ بما يضمن عودة جادة وآمنة ومنتظمة للعملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة؛ وذلك وفق خطة تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم أبو هادي بالجهود الكبيرة التي بُذلت والعمل المنسق الذي سهّل عملية إكمال استلام وتسليم كامل مقررات المرحلة الابتدائية لجميع مدارس الإدارة قبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، وبيّن أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الإدارة وخطتها للاستعداد المبكر للعودة الحضورية في العام الدراسي المقبل؛ مؤكدًا حرص وزارة التعليم وجهودها الملموسة التي ساهمت في تيسير العمل المبذول؛ مؤكدًا أن الإدارة تحرص على استلام وترحيل كل المقررات لجميع المراحل وفق خطة زمنية قبل بدء العام الدراسي.

وتُواصل الإدارة العامة -ممثلة في إدارة المستودعات المركزية- عملية استلام بقية المقررات لكل المراحل؛ حيث تم استلام وترحيل 257609 مقررات للمرحلة الثانوية، و285 مقررًا للإعاقة البصري (برايل)، بالإضافة إلى مواصلتها استلام وترحيل مقررات التربية الفكرية والتعليم الأهلي (المدارس العالمية) ومحو الأمية ورياض الأطفال، ومقررات المرحلة المتوسطة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة