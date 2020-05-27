13 مدينة بالمنطقة الشرقية تسجِّل 569 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا

"الصحة": حالات التعافي ارتفعت إلى 51022 حالة.. ويجب الالتزام بالتباعد

سجَّلت ثلاث عشرة مدينة بالمنطقة الشرقية 569 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا؛ إذ سجلت مدينة الدمام 179 حالة تعافٍ، والهفوف 99، والخُبر 78، والجبيل 75، والقطيف 79، والظهران 15، ورأس تنورة 3، وبقيق 13، والنعيرية 9، والجفر 7، وصفوى 5، وحفر الباطن 1، والخفجي 6 حالات تعافٍ.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2572 حالة تعافٍ إضافية؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 51022.

وكان المتحدث باسم الوزارة محمد عبدالعالي قد قال أمس: "نحن أمام مرحلة العودة للحياة الطبيعية مع التزام التباعد". مشيرًا إلى أن الجائحة مستمرة، والفيروس موجود، إلا أن طرق السيطرة عليه أصبحت متوافرة. مشددًا على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي.