النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة الالتزام بصحة الرياض تشارك في فعالية توعوية "المضاد لك أو عليك"

لرفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي

قامت إدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بافتتاح فعالية "المضاد لك أو عليك"، بالتعاون مع مستشفى دلة، وتهدف الفعالية التي افتتحها مدير إدارة الالتزام الدكتور محمد العيبان، إلى رفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي من قبل الطبيب المعالج.

حيث تحتل المملكة رقم ١٦ من بين ٧٦ دولة باستخدام المضادات الحيوية، وترجع أسباب ذلك إلى إصرار المريض أو أهله على الطبيب بصرف المضاد الحيوي، أو صرف الطبيب المضاد الحيوي بدون مزرعة أو تحليل يتطلب صرف المضاد الحيوي.

وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة بأهمية توعية أفراد المجتمع فقد أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية من قبل الصيدليات إلا بوجود وصفة طبية، فقد قل استخدام المضادات بعد تطبيق الوزارة العقوبات اللازمة لصرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وذلك بمتابعة وحرص من إدارة الالتزام بتطبيق الأنظمة والإشراف الدائم على المنشآت الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إدارة الالتزام بصحة الرياض تشارك في فعالية توعوية "المضاد لك أو عليك"
سبق

قامت إدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بافتتاح فعالية "المضاد لك أو عليك"، بالتعاون مع مستشفى دلة، وتهدف الفعالية التي افتتحها مدير إدارة الالتزام الدكتور محمد العيبان، إلى رفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي من قبل الطبيب المعالج.

حيث تحتل المملكة رقم ١٦ من بين ٧٦ دولة باستخدام المضادات الحيوية، وترجع أسباب ذلك إلى إصرار المريض أو أهله على الطبيب بصرف المضاد الحيوي، أو صرف الطبيب المضاد الحيوي بدون مزرعة أو تحليل يتطلب صرف المضاد الحيوي.

وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة بأهمية توعية أفراد المجتمع فقد أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية من قبل الصيدليات إلا بوجود وصفة طبية، فقد قل استخدام المضادات بعد تطبيق الوزارة العقوبات اللازمة لصرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وذلك بمتابعة وحرص من إدارة الالتزام بتطبيق الأنظمة والإشراف الدائم على المنشآت الصحية.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
12:43 AM

إدارة الالتزام بصحة الرياض تشارك في فعالية توعوية "المضاد لك أو عليك"

لرفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
16

قامت إدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بافتتاح فعالية "المضاد لك أو عليك"، بالتعاون مع مستشفى دلة، وتهدف الفعالية التي افتتحها مدير إدارة الالتزام الدكتور محمد العيبان، إلى رفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي من قبل الطبيب المعالج.

حيث تحتل المملكة رقم ١٦ من بين ٧٦ دولة باستخدام المضادات الحيوية، وترجع أسباب ذلك إلى إصرار المريض أو أهله على الطبيب بصرف المضاد الحيوي، أو صرف الطبيب المضاد الحيوي بدون مزرعة أو تحليل يتطلب صرف المضاد الحيوي.

وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة بأهمية توعية أفراد المجتمع فقد أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية من قبل الصيدليات إلا بوجود وصفة طبية، فقد قل استخدام المضادات بعد تطبيق الوزارة العقوبات اللازمة لصرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وذلك بمتابعة وحرص من إدارة الالتزام بتطبيق الأنظمة والإشراف الدائم على المنشآت الصحية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,588
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,275
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,553
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,471

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة