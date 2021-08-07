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مطارات المملكة الدولية تُواصل تقدّمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم

خلال العام الجاري.. وفق نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية

واصلت مطارات المملكة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم ظروف جائحة كورونا، تقدّمها ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

جاء ذلك في إعلان نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ووفقًا لنتائج التقييم لهذا العام 2021 جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية في المرتبة الـ50 عالميًّا، وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مرتبة؛ ليصبح في المركز الـ58، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المركز 68 متقدمًا 16 مركزًا، كما احتل مطار الملك فهد الدولي المركز الـ87 بعد أن كان تصنيفه الـ91 عالميًّا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على المركز الثالث، ومطار الملك خالد الدولي على المركز الخامس، ومطار الملك فهد الدولي على التاسع؛ في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -الذي يُعد أول مطار في المملكة تم تخصيصه- للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النتائج كشهادة على التزام العاملين في مطارات المملكة الدولية بتقديم أفضل تجربة للمسافرين، وتأكيدًا على مستوى الريادة والتميز والمضيّ قدمًا في عملية التطوير المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مراكز عالمية متقدمة؛ علاوة على أنها تُعزز جهود الهيئة العامة للطيران المدني، الرامية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطوير تجربة السفر في مطارات المملكة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في تطبيق البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المقدمة للمسافرين في جميع مطارات المملكة، الذي يغطي بشكل شمولي جميع جوانب التقييم للخدمات المقدمة للمسافرين العابرين لمطارات المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مطارات المملكة الدولية تُواصل تقدّمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم
سبق

واصلت مطارات المملكة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم ظروف جائحة كورونا، تقدّمها ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

جاء ذلك في إعلان نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ووفقًا لنتائج التقييم لهذا العام 2021 جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية في المرتبة الـ50 عالميًّا، وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مرتبة؛ ليصبح في المركز الـ58، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المركز 68 متقدمًا 16 مركزًا، كما احتل مطار الملك فهد الدولي المركز الـ87 بعد أن كان تصنيفه الـ91 عالميًّا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على المركز الثالث، ومطار الملك خالد الدولي على المركز الخامس، ومطار الملك فهد الدولي على التاسع؛ في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -الذي يُعد أول مطار في المملكة تم تخصيصه- للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النتائج كشهادة على التزام العاملين في مطارات المملكة الدولية بتقديم أفضل تجربة للمسافرين، وتأكيدًا على مستوى الريادة والتميز والمضيّ قدمًا في عملية التطوير المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مراكز عالمية متقدمة؛ علاوة على أنها تُعزز جهود الهيئة العامة للطيران المدني، الرامية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطوير تجربة السفر في مطارات المملكة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في تطبيق البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المقدمة للمسافرين في جميع مطارات المملكة، الذي يغطي بشكل شمولي جميع جوانب التقييم للخدمات المقدمة للمسافرين العابرين لمطارات المملكة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
04:28 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:50 AM

مطارات المملكة الدولية تُواصل تقدّمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم

خلال العام الجاري.. وفق نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت مطارات المملكة الدولية للعام الثاني على التوالي رغم ظروف جائحة كورونا، تقدّمها ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.

جاء ذلك في إعلان نتائج تقييم منظمة سكاي تراكس العالمية Skytrax المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات الذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم.

ووفقًا لنتائج التقييم لهذا العام 2021 جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي في صدارة المطارات السعودية الدولية في المرتبة الـ50 عالميًّا، وتقدم مطار الملك خالد الدولي 36 مرتبة؛ ليصبح في المركز الـ58، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى المركز 68 متقدمًا 16 مركزًا، كما احتل مطار الملك فهد الدولي المركز الـ87 بعد أن كان تصنيفه الـ91 عالميًّا.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، حصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي على المركز الثالث، ومطار الملك خالد الدولي على المركز الخامس، ومطار الملك فهد الدولي على التاسع؛ في حين حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي -الذي يُعد أول مطار في المملكة تم تخصيصه- للعام الثاني على التوالي على جائزة المركز الأول كأفضل مطار إقليمي والسادس في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه النتائج كشهادة على التزام العاملين في مطارات المملكة الدولية بتقديم أفضل تجربة للمسافرين، وتأكيدًا على مستوى الريادة والتميز والمضيّ قدمًا في عملية التطوير المستمرة لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مراكز عالمية متقدمة؛ علاوة على أنها تُعزز جهود الهيئة العامة للطيران المدني، الرامية لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتطوير تجربة السفر في مطارات المملكة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني مستمرة في تطبيق البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات المقدمة للمسافرين في جميع مطارات المملكة، الذي يغطي بشكل شمولي جميع جوانب التقييم للخدمات المقدمة للمسافرين العابرين لمطارات المملكة.

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