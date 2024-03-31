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تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للثامنة مساء

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل مدناً عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة: عفيف، والدوادمي، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والأجزاء المجاورة.

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تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للثامنة مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة: عفيف، والدوادمي، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والأجزاء المجاورة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:37 PM

تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للثامنة مساء

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل مدناً عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة: عفيف، والدوادمي، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والأجزاء المجاورة.

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