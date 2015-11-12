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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7981.31 نقطة

بتداولات بلغت 3 مليارات ريال لأكثر من 112 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 58.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7981.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسماك، وأبومعطي، والكثيري، وثوب الأصيل، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحكير، وتهامة، والخليجية العامة، ومجموعة فتيحي، ومهارة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.78%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأميانتيت، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، وثوب الأصيل، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 63.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6911.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 195 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم تقاسمتها 6681 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7981.31 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 58.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7981.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسماك، وأبومعطي، والكثيري، وثوب الأصيل، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحكير، وتهامة، والخليجية العامة، ومجموعة فتيحي، ومهارة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.78%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأميانتيت، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، وثوب الأصيل، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 63.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6911.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 195 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم تقاسمتها 6681 صفقة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:22 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7981.31 نقطة

بتداولات بلغت 3 مليارات ريال لأكثر من 112 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 58.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7981.31 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 112 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الأسماك، وأبومعطي، والكثيري، وثوب الأصيل، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الحكير، وتهامة، والخليجية العامة، ومجموعة فتيحي، ومهارة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و3.78%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وأميانتيت، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم: الراجحي، والإنماء، وسابك، وثوب الأصيل، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 63.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6911.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 195 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من خمسة ملايين سهم تقاسمتها 6681 صفقة.

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