وتفصيلاً؛ أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.

تونس تسجل 1065 إصابة جديدة بـ"كورونا" و22 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-16 سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80404 إصابات. وتفصيلاً؛ أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 12:05 AM

تونس تسجل 1065 إصابة جديدة بـ"كورونا" و22 حالة وفاة إجمالي الإصابات يتجاوز الـ 80 ألفًا والوفيات 2345 شخصًا





A A A





0 مشاركة

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80404 إصابات.

وتفصيلاً؛ أوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.