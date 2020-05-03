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"الصحة" : تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 27011

1240 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 8 مدن سعودية

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والجبيل وبيش وصفوى

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وبيش، وصفوى" 1240 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1552 حالة.

وتوزعت الـ1240 حالة على: جدة 245، ومكة 221، والجبيل 156، والدمام 150، والمدينة 139، وبيش 111، والرياض 109، وصفوى 109حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 312 حالة على 23 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 27011 حالة، منها 22693حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4134 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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1240 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 8 مدن سعودية
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وبيش، وصفوى" 1240 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1552 حالة.

وتوزعت الـ1240 حالة على: جدة 245، ومكة 221، والجبيل 156، والدمام 150، والمدينة 139، وبيش 111، والرياض 109، وصفوى 109حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 312 حالة على 23 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 27011 حالة، منها 22693حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4134 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
04:04 PM

1240 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 8 مدن سعودية

مكة والمدينة والرياض وجدة والدمام والجبيل وبيش وصفوى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
10,605

سجلت "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والدمام، والجبيل، وبيش، وصفوى" 1240 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1552 حالة.

وتوزعت الـ1240 حالة على: جدة 245، ومكة 221، والجبيل 156، والدمام 150، والمدينة 139، وبيش 111، والرياض 109، وصفوى 109حالة. فيما توزعت باقي الحالات وعددها 312 حالة على 23 مدينة ومحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم؛ ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 27011 حالة، منها 22693حالة نشطة، و139 حالات حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4134 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة.

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