دارة الملك عبد العزيز توضح حقيقة رسمة "الحرم المكي في العصر الجاهلي"

جاء ذلك بعدما شهدت انتشارًا كبيرًا واختلافًا حول أحداثها وبعض تفاصيلها

نَفتْ "دارة الملك عبدالعزيز" ما يتم تداوله حول رسمةٍ نُسِبت للحرم المكي الشريف، وقِيل بأنها في العصر الجاهلي من قِبل الرحالة الإغريقي "هيرودوتس" سنة 532 للميلاد.

وقالت: الدارة توضح أن ذلك غير صحيح، فضلًا عن أن "هيرودوتس" لم يزر الجزيرة العربية، كما أن العصر الجاهلي يوافق القرن الرابع الميلادي؛ أي بعد "هيرودوتس" بتسعة قرون. مؤكدة أن هذه الصورة غير حقيقية لمكة المكرمة، وإنما تخيّلية لموقع تصويري لأحد الأفلام.

يُشار إلى أن صورة هذه الرسمة، شهدت انتشارًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الاجتماعية، واختلف الكثير حول صحتها، كالتاريخ المنسوب، أو هل كان للكعبة المشرفة ستار آنذاك، وهل كانت تُمثّل نشاطًا تجاريًّا آنذاك لأثرياء قريش، قبل أن تُنهي "الدارة" الجدل وتنفي ذلك بشكلٍ قاطع، وتوضح حقيقتها.