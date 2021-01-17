مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

تأتي في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي

وقَّعت مبادرة صندوق دعم المشاريع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتقديم حافز للشركات المدرجة، وذلك اليوم 4 جمادى الآخر 1442هـ الموافق 17 يناير 2021م، وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الأستاذ فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومن جانب (تداول) المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي. حيث تستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث أنه من المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يُقدم للشركات.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع؛ بهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج، وذلك في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية؛ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقا مالية متقدمة.

الجدير بالذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي. ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.