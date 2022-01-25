"دواعش" سجن غويران يحتجزون رهائن.. والأكراد يضيقون الخناق لتحريرهم

استسلام 250 عنصراً جديداً من التنظيم

تعمل القوات الكردية، اليوم الثلاثاء، على تضييق الخناق على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي المتحصنين داخل سجن غويران في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، بعد أيام من هجوم شنوه وتلته اشتباكات، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن القوات الكردية تعمل على تضييق الخناق على عناصر التنظيم المتحصنين في القسم الشمالي من السجن، بموازاة عمليات تفتيش حذرة للأبنية.



وأضاف أن عناصر التنظيم المتطرف يحتفظون بقرابة 27 رهينة داخل السجن، فيما لا يزال مصير أربعين آخرين مجهولاً.

وأشار "عبد الرحمن" إلى مفاوضات بين الجانب الكردي والتنظيم من أجل التوصل إلى اتفاق ينص على توفير الرعاية الصحية لجرحى التنظيم، مقابل إفراج الأخير عن رهائن يحتجزهم من حراس السجن وموظفيه.

من جانبها، ذكرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بيان، أن 250 عنصراً جديداً من التنظيم استسلموا، بعد عمليات مداهمة دقيقة لبناء تحصنوا فيه داخل السجن، ما يرفع العدد الإجمالي للعناصر الذين سلموا أنفسهم إلى 550.

ويعدّ سجن غويران من بين أكبر مراكز الاعتقال، التي تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وكان يضمّ قرابة 3500 مقاتل من التنظيم، بينهم نحو 700 فتى، ممن تمّ القبض عليهم خلال المعارك التي خاضتها "قسد" ضد التنظيم.