اختيار "ميمش" من بين أفضل 10 باحثين في العالم في مجال فيروس كورونا

أكد أن المملكة وقيادتها الحكيمة من أكبر الداعمين للأبحاث والابتكار

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي تهانيه إلى مدير مركز الأبحاث بالمدينة الدكتور زياد ميمش، بمناسبة اختياره من ضمن أفضل عشرة باحثين وخبراء في مجال فيروس كورونا على مستوى العالم.

وعبّر الدكتور العنزي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي لا يعد على مستوى المدينة فحسب، بل على مستوى المملكة، مؤكدًا استمرار المدينة في دعم كفاءاتها لتحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانب آخر أكد الدكتور زياد ميمش أن المملكة وقيادتها الحكيمة من أكبر الداعمين للأبحاث والابتكار، ومن دون هذا الدعم اللامحدود لما برزت أنشطة البحث العلمي من أطباء سعوديين، منافسين لباحثين علميين من أعرق الجامعات والمراكز البحثية العالمية.