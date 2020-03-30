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مغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم

أنهوا المدة المحددة من وزارة الصحة

غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.

وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".

وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الحجر الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم
سبق

غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.

وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".

وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:54 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:26 AM

مغادرة 35 نزيلاً للحجر الصحي في القصيم بعد التأكد من سلامتهم

أنهوا المدة المحددة من وزارة الصحة

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بدر العتيبي - القصيم
6
7,309

غادر الحجر الصحي بالقصيم، الدفعة الأولى وعددهم 35 نزيلاً، بعد التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، متمتعين بالصحة والعافية.

وقال المتحدث الرسمي للتجمع الصحي بالقصيم تركي بن سعد المحارب: "غادرت أمس مجموعة نزلاء الحجر الصحي بأحد المواقع بمنطقة القصيم، ويبلغ عددهم 35 نزيلاً بعد انتهاء الفترة المحددة من قبل وزارة الصحة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".

وأضاف: "النزلاء وجميع المغادرين يتمتعون بصحة جيدة، وجميع المحاجر تخضع لإشراف طبي متخصص من عدة تخصصات، بالإضافة إلى توفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لتقديم الرأي والمشورة لنزلاء المحاجر الصحية".

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