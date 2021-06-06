النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأردن.. أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة أم البساتين

الأجهزة الأمنية تغلق محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تعامل الأمن العام بالأردن، اليوم الأحد، مع أعمال شغب في منطقة أم البساتين في العاصمة عمان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.

وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور؛ لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.

وقال المصدر إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.

وأهاب بالجميع الالتزام وتجنب مخالفة كل ما صدر من تعليمات، علماً بأن لواء ناعور يشهد منذ صباح الأحد وجوداً أمنياً كثيفاً.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الأردن.. أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة أم البساتين
سبق

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تعامل الأمن العام بالأردن، اليوم الأحد، مع أعمال شغب في منطقة أم البساتين في العاصمة عمان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.

وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور؛ لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.

وقال المصدر إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.

وأهاب بالجميع الالتزام وتجنب مخالفة كل ما صدر من تعليمات، علماً بأن لواء ناعور يشهد منذ صباح الأحد وجوداً أمنياً كثيفاً.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
05:58 PM

الأردن.. أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة أم البساتين

الأجهزة الأمنية تغلق محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,825

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تعامل الأمن العام بالأردن، اليوم الأحد، مع أعمال شغب في منطقة أم البساتين في العاصمة عمان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.

وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور؛ لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.

وقال المصدر إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.

وأهاب بالجميع الالتزام وتجنب مخالفة كل ما صدر من تعليمات، علماً بأن لواء ناعور يشهد منذ صباح الأحد وجوداً أمنياً كثيفاً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة