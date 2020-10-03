النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 419 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 626 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء

في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على الدور المحوري للمعلم السعودي في بناء المجتمع وتكوين ثقافته، مشيراً إلى جهوده المعززة للانتماء الوطني وتعزيز السلوك ومنظومة القيم.

وأضاف "الشلعان" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الجميع استشعر رسالته العظيمة ومهمته الجسيمة في بناء الفكر والسِمات وتشكيل التأثير على أبنائنا وبناتنا منذ اللبنات الأولى وإعدادهم بسلاح العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة المستقبل متمسكين بعقيدتهم السمحة وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، موضحاً أنها بلا شك رسالة سامية يؤديها كل معلم ومعلمة بإخلاص وتفان.

ونوّه إلى أن الجميع بما فيهم الشريك الأساسي الأسرة والطالب والطالبة يضعون جهود المعلم والمعلمة القيادية محط تقدير واعتزاز؛ لما يقدمونه تجاه وطنهم لبناء جيل المستقبل، مبيناً أن تلك الجهود العظيمة تجلت بصورة واضحة من خلال تجربة السعودية الرائدة في التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي"، حيث تجاوزت وزارة التعليم كل التحديات بفضل ما يؤديه كل معلم ومعلمة منذ التهيئة والتسجيل والدعم والمساندة عبر المنصة إلى تقديم الدروس وفقاً للجداول الدراسية وحتى تقديم المنتج، منصة مدرستي، الافتراضي بشكل يحاكي الواقع.

وأعرب "الشلعان" عن شكره وامتنانه لكل معلم ومعلمة قادوا المرحلة الحالية وأثناء الجائحة؛ لاستمرار التعليم بنجاح، مشيراً إلى أن المعلمين وفي يومهم العالمي يستحقون الثناء على جهودهم؛ فهم بحق أبطال التعليم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء
سبق

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على الدور المحوري للمعلم السعودي في بناء المجتمع وتكوين ثقافته، مشيراً إلى جهوده المعززة للانتماء الوطني وتعزيز السلوك ومنظومة القيم.

وأضاف "الشلعان" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الجميع استشعر رسالته العظيمة ومهمته الجسيمة في بناء الفكر والسِمات وتشكيل التأثير على أبنائنا وبناتنا منذ اللبنات الأولى وإعدادهم بسلاح العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة المستقبل متمسكين بعقيدتهم السمحة وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، موضحاً أنها بلا شك رسالة سامية يؤديها كل معلم ومعلمة بإخلاص وتفان.

ونوّه إلى أن الجميع بما فيهم الشريك الأساسي الأسرة والطالب والطالبة يضعون جهود المعلم والمعلمة القيادية محط تقدير واعتزاز؛ لما يقدمونه تجاه وطنهم لبناء جيل المستقبل، مبيناً أن تلك الجهود العظيمة تجلت بصورة واضحة من خلال تجربة السعودية الرائدة في التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي"، حيث تجاوزت وزارة التعليم كل التحديات بفضل ما يؤديه كل معلم ومعلمة منذ التهيئة والتسجيل والدعم والمساندة عبر المنصة إلى تقديم الدروس وفقاً للجداول الدراسية وحتى تقديم المنتج، منصة مدرستي، الافتراضي بشكل يحاكي الواقع.

وأعرب "الشلعان" عن شكره وامتنانه لكل معلم ومعلمة قادوا المرحلة الحالية وأثناء الجائحة؛ لاستمرار التعليم بنجاح، مشيراً إلى أن المعلمين وفي يومهم العالمي يستحقون الثناء على جهودهم؛ فهم بحق أبطال التعليم.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
05:53 PM

"الشلعان": تجَلى دور المعلم في التعليم عن بعد.. وهم قادة الفكر والبناء

في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
33

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان على الدور المحوري للمعلم السعودي في بناء المجتمع وتكوين ثقافته، مشيراً إلى جهوده المعززة للانتماء الوطني وتعزيز السلوك ومنظومة القيم.

وأضاف "الشلعان" بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الجميع استشعر رسالته العظيمة ومهمته الجسيمة في بناء الفكر والسِمات وتشكيل التأثير على أبنائنا وبناتنا منذ اللبنات الأولى وإعدادهم بسلاح العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة المستقبل متمسكين بعقيدتهم السمحة وانتمائهم لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، موضحاً أنها بلا شك رسالة سامية يؤديها كل معلم ومعلمة بإخلاص وتفان.

ونوّه إلى أن الجميع بما فيهم الشريك الأساسي الأسرة والطالب والطالبة يضعون جهود المعلم والمعلمة القيادية محط تقدير واعتزاز؛ لما يقدمونه تجاه وطنهم لبناء جيل المستقبل، مبيناً أن تلك الجهود العظيمة تجلت بصورة واضحة من خلال تجربة السعودية الرائدة في التعليم عن بعد عبر منصة "مدرستي"، حيث تجاوزت وزارة التعليم كل التحديات بفضل ما يؤديه كل معلم ومعلمة منذ التهيئة والتسجيل والدعم والمساندة عبر المنصة إلى تقديم الدروس وفقاً للجداول الدراسية وحتى تقديم المنتج، منصة مدرستي، الافتراضي بشكل يحاكي الواقع.

وأعرب "الشلعان" عن شكره وامتنانه لكل معلم ومعلمة قادوا المرحلة الحالية وأثناء الجائحة؛ لاستمرار التعليم بنجاح، مشيراً إلى أن المعلمين وفي يومهم العالمي يستحقون الثناء على جهودهم؛ فهم بحق أبطال التعليم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,564
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,238
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,363
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,056

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة