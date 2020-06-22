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"الصحة" تروي قصة حالة كورونا جديدة.. شخص نقل العدوى لـ24 والمناسبة عائلية

في تقريرها اليومي: أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.

وقالت الوزارة: في مناسبة عائلية مصاب نقل العدوی لـ 24 شخصًا بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة - شفاهم الله جميعًا .
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 161005 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي، حيث تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالات. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تروي قصة حالة كورونا جديدة.. شخص نقل العدوى لـ24 والمناسبة عائلية
سبق

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.

وقالت الوزارة: في مناسبة عائلية مصاب نقل العدوی لـ 24 شخصًا بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة - شفاهم الله جميعًا .
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 161005 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي، حيث تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالات. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
04:02 PM

"الصحة" تروي قصة حالة كورونا جديدة.. شخص نقل العدوى لـ24 والمناسبة عائلية

في تقريرها اليومي: أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
18,781

كشفت وزارة الصحة في رسالة توعوية عبر تقريرها اليومي، عن قصة حالة كورونا جديدة.

وقالت الوزارة: في مناسبة عائلية مصاب نقل العدوی لـ 24 شخصًا بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، أحد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة - شفاهم الله جميعًا .
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 161005 حالة. وكشفت الوزارة عن تسجيل أعلى معدل يومي لحالات التعافي، حيث تم تسجيل 4045 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 105175 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 40 حالة وفاة "رحمهم الله" ليصبح إجمالي الوفيات 1307 حالات. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 54523 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2045 حالة .

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