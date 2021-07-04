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مُعلّمون يُفاجَأون برسالة لاستكمال إجراءات النقل الخارجي اليوم‎‎

في حال عدم الاستكمال لن يتم دخول الحركة وما يترتب عليه من إجراءات

فوجئ عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي برسالة على هواتفهم من وزارة التعليم تطالبهم بضرورة استكمال إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي، لافتة إلى أن النظام سوف يغلق اليوم عند الساعة العاشرة مساء وفي حالة عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولهم في الحركة.

ووردت صباح اليوم لهواتف عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي هذا العام رسالة نصية مفادها: "عزيزي المعلم/ المعلمة؛ نظراً لعدم استكمالكم إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي على نظام فارس، نأمل الدخول حالاً على الرابط أدناه، واستكمال إرسال رغبات النقل الخارجي، علماً بأن النظام سيغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 24/ 11، وفي حال عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولكم في إجراءات النقل لهذا العام، وما يترتب عليه من إجراءات https://noor.moe.gov.sa".

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت أن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، على أن يفتح نظام التظلم إلكترونياً على نتيجة النقل الخارجي من 1442/11/28هـ حتى 1442/12/03هـ، ويتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم في 1442/12/03هـ، أما ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين فسيكون من 1442/12/04هـ حتى 1442/12/08هـ، وأنه سيتم إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الأحد 1442/12/29هـ، فيما سيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي في 1443/01/07هـ، على أن تكون المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مُعلّمون يُفاجَأون برسالة لاستكمال إجراءات النقل الخارجي اليوم‎‎
سبق

فوجئ عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي برسالة على هواتفهم من وزارة التعليم تطالبهم بضرورة استكمال إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي، لافتة إلى أن النظام سوف يغلق اليوم عند الساعة العاشرة مساء وفي حالة عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولهم في الحركة.

ووردت صباح اليوم لهواتف عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي هذا العام رسالة نصية مفادها: "عزيزي المعلم/ المعلمة؛ نظراً لعدم استكمالكم إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي على نظام فارس، نأمل الدخول حالاً على الرابط أدناه، واستكمال إرسال رغبات النقل الخارجي، علماً بأن النظام سيغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 24/ 11، وفي حال عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولكم في إجراءات النقل لهذا العام، وما يترتب عليه من إجراءات https://noor.moe.gov.sa".

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت أن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، على أن يفتح نظام التظلم إلكترونياً على نتيجة النقل الخارجي من 1442/11/28هـ حتى 1442/12/03هـ، ويتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم في 1442/12/03هـ، أما ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين فسيكون من 1442/12/04هـ حتى 1442/12/08هـ، وأنه سيتم إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الأحد 1442/12/29هـ، فيما سيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي في 1443/01/07هـ، على أن تكون المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:12 PM

مُعلّمون يُفاجَأون برسالة لاستكمال إجراءات النقل الخارجي اليوم‎‎

في حال عدم الاستكمال لن يتم دخول الحركة وما يترتب عليه من إجراءات

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سعود الدعجاني - جدة
12
7,384

فوجئ عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي برسالة على هواتفهم من وزارة التعليم تطالبهم بضرورة استكمال إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي، لافتة إلى أن النظام سوف يغلق اليوم عند الساعة العاشرة مساء وفي حالة عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولهم في الحركة.

ووردت صباح اليوم لهواتف عدد من المعلمين المتقدمين على حركة النقل الخارجي هذا العام رسالة نصية مفادها: "عزيزي المعلم/ المعلمة؛ نظراً لعدم استكمالكم إجراءات تسجيل الرغبات للنقل الخارجي على نظام فارس، نأمل الدخول حالاً على الرابط أدناه، واستكمال إرسال رغبات النقل الخارجي، علماً بأن النظام سيغلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد 24/ 11، وفي حال عدم استكمال إرسال الرغبات لن يتم دخولكم في إجراءات النقل لهذا العام، وما يترتب عليه من إجراءات https://noor.moe.gov.sa".

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت أن نتيجة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات يوم الخميس 28 ذي القعدة 1442هـ، على أن يفتح نظام التظلم إلكترونياً على نتيجة النقل الخارجي من 1442/11/28هـ حتى 1442/12/03هـ، ويتم اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم في 1442/12/03هـ، أما ترتيب الشرائح للمنقولين خارجياً من قبل المعلمين فسيكون من 1442/12/04هـ حتى 1442/12/08هـ، وأنه سيتم إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات يوم الأحد 1442/12/29هـ، فيما سيتم اعتماد نتيجة النقل الداخلي في 1443/01/07هـ، على أن تكون المباشرة للمنقولين خارجياً وداخلياً اعتباراً من عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس.

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