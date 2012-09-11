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الاتحاد العربي يحدد موعد مباراة الشباب مع شبيبة الساورة الجزائري

لحساب ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد ومكان إقامة مواجهة فريق الشباب مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحدد الاتحاد العربي يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري موعداً للمباراة، على أن تقام على ملعب 20 أغسطس في مدينة بشار الجزائرية.

يشار أن فريق الشباب ينتظره أسبوع حافل حيث سيواجه فريق ضمك في 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثم يطير لمواجهة الفريق الجزائري قبل أن يعود ويواجه الاتحاد في 27 من ذات الشهر في الدوري لحساب الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد العربي يحدد موعد مباراة الشباب مع شبيبة الساورة الجزائري
سبق

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد ومكان إقامة مواجهة فريق الشباب مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحدد الاتحاد العربي يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري موعداً للمباراة، على أن تقام على ملعب 20 أغسطس في مدينة بشار الجزائرية.

يشار أن فريق الشباب ينتظره أسبوع حافل حيث سيواجه فريق ضمك في 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثم يطير لمواجهة الفريق الجزائري قبل أن يعود ويواجه الاتحاد في 27 من ذات الشهر في الدوري لحساب الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
08:05 PM

الاتحاد العربي يحدد موعد مباراة الشباب مع شبيبة الساورة الجزائري

لحساب ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد ومكان إقامة مواجهة فريق الشباب مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في إطار ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحدد الاتحاد العربي يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري موعداً للمباراة، على أن تقام على ملعب 20 أغسطس في مدينة بشار الجزائرية.

يشار أن فريق الشباب ينتظره أسبوع حافل حيث سيواجه فريق ضمك في 19 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ثم يطير لمواجهة الفريق الجزائري قبل أن يعود ويواجه الاتحاد في 27 من ذات الشهر في الدوري لحساب الجولة الخامسة من الدوري المحلي.

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