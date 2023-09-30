النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 20: نشارك زوارنا قصة تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات

أوضح المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" المهندس حسين حنبظاظة أن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.


وأفاد في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية اليوم، بأن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً إلى جذورها الراسخة.


وأشار المهندس حنبظاظة إلى أن المملكة تمتلك تنوعًا ثقافيًا وطبيعيًا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة.


وأبان أن الجناح يستقبل زواره ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021 م بطاقم من شباب وفتيات المملكة يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.


ولفت الانتباه إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطورًا ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور وهي؛ الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 20: نشارك زوارنا قصة تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا
سبق

أوضح المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" المهندس حسين حنبظاظة أن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.


وأفاد في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية اليوم، بأن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً إلى جذورها الراسخة.


وأشار المهندس حنبظاظة إلى أن المملكة تمتلك تنوعًا ثقافيًا وطبيعيًا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة.


وأبان أن الجناح يستقبل زواره ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021 م بطاقم من شباب وفتيات المملكة يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.


ولفت الانتباه إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطورًا ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور وهي؛ الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:45 PM

المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 20: نشارك زوارنا قصة تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا

عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - دبي
2
634

أوضح المفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" المهندس حسين حنبظاظة أن الجناح سيشارك زواره قصة المملكة بتاريخها العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها الواعد، وذلك عبر رحلة إبداعية بأحدث التقنيات.


وأفاد في لقاء مع وكالة الأنباء السعودية اليوم، بأن تصميم هيكل الجناح الخارجي يجسد طموحات المملكة وتطلعها إلى الانطلاق نحو المستقبل مستندةً إلى جذورها الراسخة.


وأشار المهندس حنبظاظة إلى أن المملكة تمتلك تنوعًا ثقافيًا وطبيعيًا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وهذا التنوع سعى الجناح لنقله إلى العالم أجمع عبر تقنيات إبداعية متقدمة.


وأبان أن الجناح يستقبل زواره ابتداءً من الأول من أكتوبر 2021 م بطاقم من شباب وفتيات المملكة يتحدثون ثلاث عشرة لغة لخدمة وإرشاد الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، وإطلاعهم على محتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه.


ولفت الانتباه إلى أن المملكة في الوقت الحالي تشهد تطورًا ونهضة تنموية في جميع الأصعدة، وهذا ما ركز عليه الجناح من خلال أربعة محاور وهي؛ الطبيعة المتنوعة في المملكة، وواقع المجتمع السعودي الحيوي، والتراث العريق، والفرص الاستثمارية في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,778
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة