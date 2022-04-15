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حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 11.656

651 حالة جديدة بينهم 20 لم يكونوا مرضى

ذكرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، زادت 651 شخصًا لتصل إلى 11656 وفاة.

وأوضحت الهيئة أن 20 من 651 مريضًا (أعمارهم بين 20 و101 عام) لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية أخرى.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 11.656
سبق

ذكرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، زادت 651 شخصًا لتصل إلى 11656 وفاة.

وأوضحت الهيئة أن 20 من 651 مريضًا (أعمارهم بين 20 و101 عام) لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية أخرى.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:30 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 11.656

651 حالة جديدة بينهم 20 لم يكونوا مرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية، اليوم (الأربعاء)، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الناتج عن فيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، زادت 651 شخصًا لتصل إلى 11656 وفاة.

وأوضحت الهيئة أن 20 من 651 مريضًا (أعمارهم بين 20 و101 عام) لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية أخرى.

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