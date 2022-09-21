وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.

تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.

حريق في عدد من المركبات بجدة.. والجهات المختصة تباشر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-21 تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات. وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 02:12 PM

حريق في عدد من المركبات بجدة.. والجهات المختصة تباشر "911": لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.. نشب بحي المنارات





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تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.