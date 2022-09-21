حريق في عدد من المركبات بجدة.. والجهات المختصة تباشر

تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.
تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.
تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.
تباشر الجهات المختصة في محافظة جدة حريقاً اندلع في عدد من المركبات في حي المنارات.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: لا تزال الفرق في الموقع لإنهاء الحالة.