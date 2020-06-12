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الصين: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية في بكين منذ أسابيع

لم تسجل أي وفيات جديدة.. ليستقر عدد الضحايا عند 4634

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أول حالة انتقال محلي للفيروس في بكين في غضون أسابيع.

وقالت السلطات إن الحالات الست الأخرى كانت لمواطنين صينين وصلوا من الخارج.. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين، إلى 83 ألفاً و64 حالة.. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية في بكين منذ أسابيع
سبق

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أول حالة انتقال محلي للفيروس في بكين في غضون أسابيع.

وقالت السلطات إن الحالات الست الأخرى كانت لمواطنين صينين وصلوا من الخارج.. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين، إلى 83 ألفاً و64 حالة.. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4634.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
01:08 PM

الصين: تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية في بكين منذ أسابيع

لم تسجل أي وفيات جديدة.. ليستقر عدد الضحايا عند 4634

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم أول حالة انتقال محلي للفيروس في بكين في غضون أسابيع.

وقالت السلطات إن الحالات الست الأخرى كانت لمواطنين صينين وصلوا من الخارج.. وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين، إلى 83 ألفاً و64 حالة.. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 4634.

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