النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بوزير جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة أثينا.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بوزير جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة أثينا.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
06:42 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
386

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بوزير جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة أثينا.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكدا أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.

واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة