وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم بوزير جمهورية اليونان نيكوس ديندياس، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة أثينا.



وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى بحث العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكدا أهمية التنسيق الإيجابي بين البلدين فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم.



وتبادل الجانبان الآراء حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة بين إيران ودول (5+1)، حيث أكدا أهمية دعم الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، والتصدي للتجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي.



واستعرضا فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها في ظل رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة، في سبيل تحقيق نتائج إيجابية تعكس متانة وعمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.



كما تطرق الجانبان إلى الفرص التي توفرها مبادرتا "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر"، لتفعيل مساهمة البلدين في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليونان الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمار.