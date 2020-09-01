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"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

552 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 30.401

تسجيل 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في محافظة رام الله والبيرة واثنتين في محافظة الخليل وواحدة في محافظة قلقيلية وحالة في قطاع غزة.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 203 حالات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 68 إصابة، فيما سجلت 44 حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 30.401 إصابة تعافى منها 20.792، فيما بلغت حالات الوفاة 180.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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552 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 30.401
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في محافظة رام الله والبيرة واثنتين في محافظة الخليل وواحدة في محافظة قلقيلية وحالة في قطاع غزة.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 203 حالات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 68 إصابة، فيما سجلت 44 حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 30.401 إصابة تعافى منها 20.792، فيما بلغت حالات الوفاة 180.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
04:45 PM

552 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في فلسطين إلى 30.401

تسجيل 7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، بتسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن ثلاث حالات وفاة سجلت في محافظة رام الله والبيرة واثنتين في محافظة الخليل وواحدة في محافظة قلقيلية وحالة في قطاع غزة.

وأضافت أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 203 حالات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 68 إصابة، فيما سجلت 44 حالة في قطاع غزة، وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 30.401 إصابة تعافى منها 20.792، فيما بلغت حالات الوفاة 180.

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