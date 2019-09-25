زعم مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، سوء معاملة السعودية للحجاج برشّهم بالمبيدات الحشرية أثناء تواجدهم في المملكة خلال فترة الحج. ويُظهر مقطع الفيديو رجلًا يحمل جهاز الرش الخاص بالمبيدات الحشرية، ويقوم بإطلاق البخاخ -دون مراعاة- على الحجاج وهم من جنسية بنجلاديشية. وكشف وكالة "فرانس برس" أن المقطع تم تناقله من خلال صفحة جزائرية على الفيسبوك باللغة الفرنسية، وشوهد 20 ألف مرة، وزعم الناشر أن المقطع في السعودية. وأشار التقرير إلى أنه من خلال البحث عن حقيقة المقطع، تَبَيّن أن الواقعة حدثت في مطلع شهر أغسطس الماضي في معسكر أشكونا في بنجلاديش قرب العاصمة دكا، وتناقلتها الصحف البنجلاديشية في حينها، كما تم نقل المقطع على القنوات الإخبارية. وقام المسؤولون عن حجاج بنجلاديش بفصل العامل محمد همايون في 8 أغسطس الماضي؛ أي بعد أيام قليلة من ارتكابه للمخالفة. وأشارت التقارير إلى أن الحجاج كانوا في معسكر أشكونا في بنجلاديش قبل أن يتوجهوا إلى السعودية؛ وذلك في 4 أغسطس الماضي.

فيديو رش الحجاج بالمبيدات.. وقع في بنجلاديش فألصقه الكاذبون بالسعودية خالد علي سبق 2019-09-25 زعم مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، سوء معاملة السعودية للحجاج برشّهم بالمبيدات الحشرية أثناء تواجدهم في المملكة خلال فترة الحج.

ويُظهر مقطع الفيديو رجلًا يحمل جهاز الرش الخاص بالمبيدات الحشرية، ويقوم بإطلاق البخاخ -دون مراعاة- على الحجاج وهم من جنسية بنجلاديشية.

وكشف وكالة "فرانس برس" أن المقطع تم تناقله من خلال صفحة جزائرية على الفيسبوك باللغة الفرنسية، وشوهد 20 ألف مرة، وزعم الناشر أن المقطع في السعودية.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال البحث عن حقيقة المقطع، تَبَيّن أن الواقعة حدثت في مطلع شهر أغسطس الماضي في معسكر أشكونا في بنجلاديش قرب العاصمة دكا، وتناقلتها الصحف البنجلاديشية في حينها، كما تم نقل المقطع على القنوات الإخبارية.

وقام المسؤولون عن حجاج بنجلاديش بفصل العامل محمد همايون في 8 أغسطس الماضي؛ أي بعد أيام قليلة من ارتكابه للمخالفة.

وأشارت التقارير إلى أن الحجاج كانوا في معسكر أشكونا في بنجلاديش قبل أن يتوجهوا إلى السعودية؛ وذلك في 4 أغسطس الماضي.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441 08:29 AM

فيديو رش الحجاج بالمبيدات.. وقع في بنجلاديش فألصقه الكاذبون بالسعودية في محاولة فاشلة لزعزعة صورة المملكة.. وقع في "دكا" وفُصل من قام بذلك





A A A





43 مشاركة

زعم مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، سوء معاملة السعودية للحجاج برشّهم بالمبيدات الحشرية أثناء تواجدهم في المملكة خلال فترة الحج.

ويُظهر مقطع الفيديو رجلًا يحمل جهاز الرش الخاص بالمبيدات الحشرية، ويقوم بإطلاق البخاخ -دون مراعاة- على الحجاج وهم من جنسية بنجلاديشية.

وكشف وكالة "فرانس برس" أن المقطع تم تناقله من خلال صفحة جزائرية على الفيسبوك باللغة الفرنسية، وشوهد 20 ألف مرة، وزعم الناشر أن المقطع في السعودية.

وأشار التقرير إلى أنه من خلال البحث عن حقيقة المقطع، تَبَيّن أن الواقعة حدثت في مطلع شهر أغسطس الماضي في معسكر أشكونا في بنجلاديش قرب العاصمة دكا، وتناقلتها الصحف البنجلاديشية في حينها، كما تم نقل المقطع على القنوات الإخبارية.

وقام المسؤولون عن حجاج بنجلاديش بفصل العامل محمد همايون في 8 أغسطس الماضي؛ أي بعد أيام قليلة من ارتكابه للمخالفة.

وأشارت التقارير إلى أن الحجاج كانوا في معسكر أشكونا في بنجلاديش قبل أن يتوجهوا إلى السعودية؛ وذلك في 4 أغسطس الماضي.