جاء ذلك بعد تقييم دقيق من التزام القسم بتنفيذ جميع السياسات والمعايير التي تنسجم مع الإجراءات المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية، والمبنية على أحدث الوسائل العلمية لاستدامة جودة العمل بأقسام التغذية بالمرافق الصحية.

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يحصل على شهادة الأيزو في التغذية بندر آل عوض سبق 2021-06-10 حصل قسم التغذية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال عل شهادة الآيزو (ISO22000:2018) في نسختها الجديدة لنظام سلامة جودة الأغذية. جاء ذلك بعد تقييم دقيق من التزام القسم بتنفيذ جميع السياسات والمعايير التي تنسجم مع الإجراءات المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية، والمبنية على أحدث الوسائل العلمية لاستدامة جودة العمل بأقسام التغذية بالمرافق الصحية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 04:54 PM

مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يحصل على شهادة الأيزو في التغذية بعد تقييم دقيق لالتزامه بمعايير الجودة المعتمدة عالميًّا





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حصل قسم التغذية بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال عل شهادة الآيزو (ISO22000:2018) في نسختها الجديدة لنظام سلامة جودة الأغذية.

جاء ذلك بعد تقييم دقيق من التزام القسم بتنفيذ جميع السياسات والمعايير التي تنسجم مع الإجراءات المتوافقة مع معايير الجودة المعتمدة عالميًّا لدى هيئات الاعتماد الدولية، والمبنية على أحدث الوسائل العلمية لاستدامة جودة العمل بأقسام التغذية بالمرافق الصحية.