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فيديو.. مواطن بالأفلاج يستضيف جنود الحد الجنوبي بشقق مفروشة للعام الثاني

قال على حسابه بتويتر: هذا أقل ما نقدمه لجنودنا الأبطال ولهذا الوطن المعطاء

تدخل مبادرة أحد أصحاب الشقق المفروشة في محافظة الأفلاج عامها الثاني وهي تستضيف جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي وعوائلهم بالمجان؛ إيمانًا من مالكها بأن تلك المبادرة أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن تجاه قيادته الرشيدة ووطنه وإخوانه الأبطال من جنودنا البواسل الذين يذودون عن حدود المملكة ومقدّساتها.

وقال مالك الشقق عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "أبشركم! لقد مضى عام وشقق البيان في الأفلاج تستضيف جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي وعوائلهم؛ إيمانًا منا بأن هذا أقل ما نقدمه لجنودنا الأبطال ولهذا الوطن المعطاء، حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه.

وأكد "أبو دجين" أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية الوطنية على كل مواطن؛ هذا أقل ما نقدمه لوطننا الغالي؛ فالوطن يُفدى بالروح قبل المال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. مواطن بالأفلاج يستضيف جنود الحد الجنوبي بشقق مفروشة للعام الثاني
سبق

تدخل مبادرة أحد أصحاب الشقق المفروشة في محافظة الأفلاج عامها الثاني وهي تستضيف جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي وعوائلهم بالمجان؛ إيمانًا من مالكها بأن تلك المبادرة أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن تجاه قيادته الرشيدة ووطنه وإخوانه الأبطال من جنودنا البواسل الذين يذودون عن حدود المملكة ومقدّساتها.

وقال مالك الشقق عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "أبشركم! لقد مضى عام وشقق البيان في الأفلاج تستضيف جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي وعوائلهم؛ إيمانًا منا بأن هذا أقل ما نقدمه لجنودنا الأبطال ولهذا الوطن المعطاء، حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه.

وأكد "أبو دجين" أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية الوطنية على كل مواطن؛ هذا أقل ما نقدمه لوطننا الغالي؛ فالوطن يُفدى بالروح قبل المال.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
08:50 PM

فيديو.. مواطن بالأفلاج يستضيف جنود الحد الجنوبي بشقق مفروشة للعام الثاني

قال على حسابه بتويتر: هذا أقل ما نقدمه لجنودنا الأبطال ولهذا الوطن المعطاء

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
14
14,082

تدخل مبادرة أحد أصحاب الشقق المفروشة في محافظة الأفلاج عامها الثاني وهي تستضيف جنودنا المرابطين بالحد الجنوبي وعوائلهم بالمجان؛ إيمانًا من مالكها بأن تلك المبادرة أقل ما يمكن أن يقدمه المواطن تجاه قيادته الرشيدة ووطنه وإخوانه الأبطال من جنودنا البواسل الذين يذودون عن حدود المملكة ومقدّساتها.

وقال مالك الشقق عبدالرحمن بن عبدالله أبو دجين في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: "أبشركم! لقد مضى عام وشقق البيان في الأفلاج تستضيف جنود الوطن المرابطين في الحد الجنوبي وعوائلهم؛ إيمانًا منا بأن هذا أقل ما نقدمه لجنودنا الأبطال ولهذا الوطن المعطاء، حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكروه.

وأكد "أبو دجين" أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية الوطنية على كل مواطن؛ هذا أقل ما نقدمه لوطننا الغالي؛ فالوطن يُفدى بالروح قبل المال.

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