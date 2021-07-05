كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين.

ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية.

يسبقه وفد رفيع.. لقاءات مهمة في زيارة مرتقبة لـ "فيصل بن فرحان" إلى باكستان خالد علي سبق 2021-07-05 ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية. وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين. وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي. كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 11:34 AM

يسبقه وفد رفيع.. لقاءات مهمة في زيارة مرتقبة لـ "فيصل بن فرحان" إلى باكستان تحل في ثالث أسبوع من يوليو وتستمر يومين ويلتقي خلالها رئيس الوزراء "خان"





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ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية.

وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.