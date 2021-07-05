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يسبقه وفد رفيع.. لقاءات مهمة في زيارة مرتقبة لـ "فيصل بن فرحان" إلى باكستان

تحل في ثالث أسبوع من يوليو وتستمر يومين ويلتقي خلالها رئيس الوزراء "خان"

ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية.

وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يسبقه وفد رفيع.. لقاءات مهمة في زيارة مرتقبة لـ "فيصل بن فرحان" إلى باكستان
سبق

ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية.

وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
11:34 AM

يسبقه وفد رفيع.. لقاءات مهمة في زيارة مرتقبة لـ "فيصل بن فرحان" إلى باكستان

تحل في ثالث أسبوع من يوليو وتستمر يومين ويلتقي خلالها رئيس الوزراء "خان"

A A A
خالد علي - الرياض
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2,336

ينتظر أن يزور باكستان، خلال الشهر الجاري، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب تقارير باكستانية.

وذكرت صحيفة "تريبيون" الباكستانية، أن الوزير السعودي سيزور باكستان في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري وستستمر الزيارة لمدة يومين.

وبحسب المصادر الباكستانية، سيعقد وزير الخارجية السعودي اجتماعات مهمة مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

كما سيزور وفد رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، باكستان قبل زيارة وزير الخارجية السعودي.

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